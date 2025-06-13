Успешно выполнил несколько миссий: СБУ передала в Музей один из легендарных дронов Sea Baby. Фото

В Национальном Музее истории Украины во Второй мировой войне появился новый экспонат – один из легендарных морских беспилотников Sea Baby. Этот дрон-ветеран является частью флота морских надводных дронов Службы безопасности Украины, которые за время полномасштабного вторжения поразили не менее 11 военных кораблей захватчиков и взорвали Крымский мост.

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Новый экспонат в музей передали представители СБУ. И это не муляж – Sea Baby относится к классу "многоразовых" беспилотников, которые после выполнения боевых задач возвращаются на пункт базирования.

В частности, именно этот дрон успешно выполнил несколько миссий и суммарно прошел по Черному морю более четырех тысяч километров. Это он вел "морской бой" с российской авиацией в декабре 2024 года, во время дерзкой операции спецназа и оккупированном Крыму. Беспилотник получил значительные повреждения, однако выполнил боевые задачи и вернулся в пункт базирования.

"Сейчас повреждения не позволяют использовать его по назначению, поэтому лодку полностью обезопасили и передали в музей", – пояснили в СБУ.

Sea Baby – уникальная разработка, которая по надежности, технологичности и универсальности опережает любые существующие мировые аналоги.

"Морские надводные дроны, созданные специалистами СБУ, с 2022 года прошли эволюционный путь от экспериментальных моделей дронов-камикадзе до многоцелевых морских платформ – быстрых, почти незаметных для врага и способных преодолевать тысячу километров и нести боевой заряд более 1000 кг. Sea Baby выполняют самые разнообразные задачи в Черном море – от дистанционного минирования до атак на военные объекты и незаконно построенные сооружения в Крыму", – рассказал бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич.

Он напомнил слова главы СБУ Василия Малюка: именно благодаря этим морским дронам задача президента Украины была выполнена и агрессор больше не доминирует в акватории Черного моря.

"Для нас большая честь принимать в музее легендарный дрон СБУ Sea Baby. Уверен, что этот экспонат будет иметь бешеную популярность среди посетителей. Каждый захочет прикоснуться к современной истории, которую творят настоящие герои", – в свою очередь сказал директор музея Юрий Савчук.

Как сообщал OBOZ.UA, на счету Sea Baby не только Крымский мост и пораженные 11 российских военных кораблей. Последние дроны этой серии имеют, среди прочего, крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей, что позволяет им вести бой с российской авиацией.

Также они сданы минировать море – и к указанным 11 можно добавить еще как минимум четыре вражеских корабля, пораженных морскими минами от Sea Baby.

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