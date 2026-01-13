Угроза для людей: на Киевщине нашли боевую часть вражеского дрона. Фото

На днях на территории Киевщины после очередной атаки российских террористов были обнаружены обломки вражеского беспилотника и его боевую часть. Специалисты взрывотехнической службы полиции Киевской области провели специальные работы по уничтожению обнаруженных предметов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области. Правоохранители также обнародовали фото опасной находки.

Обломки вражеского беспилотника обнаружили на территории Бориспольского района.

На место происшествия немедленно выехали работники взрывотехнической службы. При обследовании они обнаружили боевую часть российского дрона, которая не сдетонировала.

Правоохранители провели контролируемое уничтожение опасного предмета.

Обезвреженная боевая часть беспилотника представляла серьезную угрозу для гражданских, и ее уничтожение предотвратило потенциальные жертвы.

Полиция напоминает, что о любых подозрительных предметах следует немедленно сообщать правоохранителям.

Что предшествовало

В ночь на вторник, 13 января, страна-агрессор Россия продолжала атаковать Украину дронами-камикадзе, а также запустила баллистические ракеты по ряду населенных пунктов. Взрывы прогремели в Харькове, Вольнянске (Запорожье), Зеленодольске, Кривом Роге (Днепровская область), в Одессе. Всего этой ночью противник атаковал Украину 293 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Также противник бил баллистическими "Искандерами" и управляемыми ракетами С-300.

В частности, этой ночью Россия снова атаковала Киевскую область. Под ударами оказались мирные общины, жилые дома и критическая инфраструктура.

В ночь на 9 января Российская Федерация нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области. Комбинированная вражеская атака на столицу привела к повреждениям жилых домов и объектов инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно спасатели Киева изъяли из акватории Днепра остатки вражеского БпЛА. Чтобы найти их сотрудникам ГСЧС понадобилось обследовать дно реки.

