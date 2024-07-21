Циническая провокация: Кличко прокомментировал несанкционированный снос усадьбы Зеленских

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что несанкционированный снос усадьбы Зеленских на улице Конисского считает циничной провокацией. Он считает, что правоохранительные органы должны надлежащим образом отреагировать на это и привлечь застройщика к ответственности.

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Об этом городской голова столицы написал в соцсетях.

"Несанкционированный снос усадьбы Зеленских считаю циничной провокацией. Особенно через несколько дней после того, как в Департамент охраны культурного наследия КГГА поступил пакет доработанной учетной документации по присвоению здания по ул. Александра Конисского, 22 статуса памятника. Сделано это было в поддержку пети сохранение старинного здания", - написал Кличко.

Кличко подчеркнул, что Верховная Рада уже более 5 лет так и не приняла поданный Киевом законопроект о предоставлении городу "рычагов влияния на недобросовестных владельцев старинных зданий".

Активисты приходят под здание мэрии. Мол, "Кличко снес памятник". Но почему возмущенные демонстранты не идут и не задают вопросов парламенту, который уже более 5 лет так и не принял поданный городом законопроект, чтобы столица имела рычаги влияния на недобросовестных владельцев старинных построек? Почему не обращаются к правительству, от которого город уже столько лет требует вернуть в собственность общины находящийся на балансе Минобороны дом Сикорского. Столица столько обращений сделала, чтобы вернуть в город разрушающееся здание, отреставрировать его и создать музей известного авиаконструктора. Тот же Кабмин заблокировал передачу общине Гостеприимного двора, который вместе с активистами город вернул из частной собственности в государственную. А памятка тоже стоит без реконструкции и разрушается", - возмущается Кличко.

По его словам, в последние годы Киев направил в Минкульт десятки обращений о том, чтобы занести более полутора тысяч памятников и только что обнаруженных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. А внесло министерство только около сотни.

"Отдельная тоже тема - реагирование правоохранительных органов на случаи разрушений застройщиками старинных зданий", - подчеркнул мэр.