'Цезарь' гуляет, балки падают: пока в Киеве разваливался мост, владелец компании-подрядчика весело отмечал день рождения (видео)

В сети появилось видео, на котором человек, похожий на владельца компании-подрядчика "Ростдорстрой", депутата одесского горсовета от партии мэра Геннадия Труханова Юрия Шумахера, отмечает свой день рождения. В костюме древнеримского императора Гая Юлия Цезаря он разгуливал по загородному клубу, едва держась на ногах.

Об этом пишет "Инсайдер", публикуя соответствующие видео. При этом внимание журналистов привлекли не столько подробности празднования, сколько недавняя ситуация с обвалом балок путепровода на улице Дегтяревской в Киеве. Компания-подрядчик в этом случае – тот самый "Ростдорстрой", владелец которой в день инцидента развлекается на свое 50-летие.

Видео дня

"Видимо, девать деньги некуда, поэтому местные олигархи во время войны отрываются как могут… На видео видно, как самого Шумахера везут на "колеснице" — деревянном прототипе гироскутера. Шумахер едва держится на ногах, как и злосчастный кран на роковом строительстве моста в Киеве", – отмечают журналисты.

В соцсетях уже отреагировали на видео с праздника и дали оценку такому поведению.

Отметим, что 30 сентября в Киеве обрушился мост Дегтяровского путепровода, который реконструируют уже несколько месяцев. В местных пабликах в соцсетях сообщалось, что в тот день произошло обрушение сразу нескольких пролетов. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Ремонтные работы планировали завершить к концу этого года, но этот инцидент внес свои коррективы.

В то же время в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на сообщение "Ростдорстроя" сообщили, что ситуация на строительной площадке Дегтяровского путепровода не повлияет на стоимость реконструкции. Исполнитель ликвидирует последствия за свой счет.