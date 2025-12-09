Света больше не будет, чем будет: обнародованы графики отключений для Киева на среду

В Киеве в среду, 10 декабря, будут продолжаться вынужденные отключения электроэнергии, вызванные последствиями российских обстрелов. Для большинства очередей предусмотрено три периода отключений в течение суток.

Новые графики вечером вторника опубликовала пресс-служба ДТЭК в Telegram. Отмечается, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому графики могут обновляться.

Всего в течение среды киевляне не смогут пользоваться электроприборами минимум 10 с половиной часов. Это минимальное суммарное время отключений.

Наиболее длительное время всех отключений – 15 часов – может ожидать подгруппу 6.2.

Самый длинный непрерывный интервал без света, согласно графикам на 10 декабря – 7 часов. Самый короткий – 1 час.

Когда в Киеве не будет света в среду, 10 декабря

Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.

Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в среду, 10 декабря, отключения электроэнергии будут применять во всех областях круглосуточно. Также, что по всей Украине будут действовать ограничения мощности для промышленности.

Кабинет министров принял решение перераспределить потребление и направить больше тока для бытовых потребителей, поэтому продолжительность отключений электроэнергии для населения в Украине может сократиться. В частности, по данным СМИ, для этого могут сократить количество объектов критической инфраструктуры, а также начать отключать те из них, которые имеют генераторы.

