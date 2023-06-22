Судебная волокита уничтожает усадьбу Терещенко, – СМИ

Историческая усадьба Терещенко на бульваре Шевченко в Киеве может быть разрушена, если суд примет решение забрать здание у законного владельца и вернуть в государственную собственность.

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Об этом говорится в статье на сайте "Дело".

В публикации говорится, что 17 июля в Верхней палате Верховного Суда Украины состоится судебное разбирательство, в котором одной стороной выступает столичная прокуратура, другой – владелец здания, компания ЧАО "Центрелеватормлинстрой". Третьей стороной в суде, не заявляющей собственных исковых требований, выступает семья Терещенко.

В публикации подчеркивается, что ЧАО "Центрелеватормлинстрой" получило право собственности на здание в 2009 году и обязалось его отреставрировать. В компании утверждают, что имеют разработанный проект реставрации здания, но разрешение на начало работ пока получить не удается, поскольку власти города ожидают результата пересмотра дела в суде.

Застройщик стоит на позиции, что абсолютно законно приобрел это имущество и законно вел себя в период владения этим имуществом и настроен действовать так и дальше. По словам Олега Пантии – юриста, представляющего застройщика в суде, - исковые требования киевской прокуратуры, выдвинутые в 2021 году, заключаются в расторжении инвестиционного договора.

Юрист утверждает, что с 2009 года уже несколько раз прошла исковая давность заявления, составляющего три года. Кроме того, не решен вопрос с землей, на которой расположено здание и было приватизировано собственником в рамках отдельной процедуры в 2011 году. Без земельного участка судьбу усадьбы решать невозможно, однако прокуратура игнорирует этот вопрос. Также, по мнению юриста, если город выигрывает иск, он не сможет должным образом заботиться о здании – практика подобных процессов доказывает, что сооружения, возвращенные в государственную собственность, быстро разрушались, ведь у города не было средств на их реконструкцию или реставрацию (там важно указать , что так как земля в собственности застройщика, и потому тоже не сможет ничего поделать).

В публикации также приводится позиция Украинского общества охраны памятников истории и культуры (УТОПИК), согласно рекомендациям которого владелец может приступить к реставрации с приспособлением под офисные помещения нежилого дома.

Председатель Киевской организации УТОПИК Анатолий Фролов подтвердил, что застройщик обязался не только выполнить все рекомендации УТОПИК, но и еще раз пригласить членов организации перед началом реставрации, чтобы окончательно согласовать их действия.

"По словам Фролова, в процессе реставрации никаких изменений фасада или крыши здания не будет. Застройщик будет вынужден в процессе реставрации здания строго соблюдать все предусмотренные законодательством нормы", - говорится в публикации.

В статье представлена и позиция третьей стороны – жены потомка украинских меценатов Мишеля Терещенко Елены. Комментируя вопросы дальнейших планов на усадьбу Терещенко, если суд вынесет решение в пользу прокуратуры, она отметила, что здесь планируют создать музей благотворительности.

Отвечая на вопрос, имеют ли они достаточно финансирования на такой ценный проект, отметила, что, если нужно, Фонд Терещенко будет привлекать для этого средства. Однако пока этот вопрос даже не обсуждается.

"Эта фирма должна была взять на себя всю полноту инвестиционных обязательств. То есть отреставрировать здание. И на этом основании им была передана усадьба Терещенко - по инвестиционному конкурсу, я еще раз подчеркиваю, - отметила Елена Терещенко".

В статье говорится, что препятствием для реставрации здания стоит именно судебная волокита – если бы не она, здание уже было бы восстановлено. И если так будет продолжаться дальше, через три года она будет разрушена окончательно. Если же реставрации не будут препятствовать, максимум через три года застройщик берет на себя обязательство под контролем УТОПИК полностью завершить реставрационные работы. Поэтому вопрос, чего действительно добивается прокуратура и семья Терещенко, остается открытым. Понятно одно: если суд примет решение не в поле закона, здание разрушится. И город будет лишен уникального архитектурного памятника.