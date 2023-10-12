Суд затягивают, а регистраторы исчезли: что происходит с незаконным захватом территории Национального парка 'Голосеевский' в Киеве

Суд по делу о захвате заповедных земель Национального природного парка "Голосеевский" семьей бывшего начальника милиции Святошинского района Киева Анатолия Миколайца вновь отложен, следующее заседание состоится 24 октября.

На этот раз причиной стало то, что защита Миколайца и компании "Затишок і Ко" не успели ознакомиться с документами.

Так 10 октября в Киево-Святошинском суде Киева состоялось очередное заседание по громкому делу о захвате территории НПП "Голосеевский". OBOZREVATEL не раз писал о том, что на территории парка незаконно построен ресторан, а недавно там стали оборудовать парковки.

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В начале заседания заместитель председателя суда, судья Александр Журибеда сообщил, что получил объяснения от уполномоченного органа государственной регистрации в отношении двух государственных регистраторов Кендзеры и Аврамченко.

Именно они без проверки легитимности судебного решения №2027 городского суда Брянки Луганской области, несмотря на несоответствие юрисдикции, зарегистрировали право собственности на здания на территории парка. Сначала они были зарегистрированы на сына Анатолия Миколайца Дмитрия, а потом уже перешли в собственность компании "Затишок і Ко", владельцем которой до недавнего времени являлся Миколаец – старший.

По словам судьи, орган государственной регистрации уже расторг договор с регистратором Снежаной Сергеевной Аврамченко, но еще не сообщил ей об этом, поскольку не может ее найти.

В НПП "Голосеевский" и КП "Святошинское лесопарковое хозяйство" со всеми материалами ознакомились. А вот защитники ответчиков в один голос заявили, что им необходимо дополнительное время для ознакомления с пояснениями.

Прокурор Святошинской окружной прокуратуры Киева Елена Линер требование адвокатов поддержала. Поэтому суд отложил рассмотрение до 24 октября.

Присутствовавшие на заседании СМИ попытались поговорить представителями ответчиков, поинтересовались зачем они затягивают суд? Но те отказались даже представляться. При этом сослались на "право не свидетельствовать против себя".

А пока судебные заседания откладывается, захватчики продолжают разрушать территорию Национального парка, бетонируют одну парковку за другой. Может быть Святошинской окружной прокуратуре поручить полиции Киево-Святошинского района остановить разрушение парка. А за одно найти регистратора Аврамченко, за чьей подписью и творится это безобразие?