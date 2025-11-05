Суд снял домашний арест с Загуменного и признал незаконным отстранение от должности руководителя аппарата КГГА

Киевский апелляционный суд отменил отстранение руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного от работы и круглосуточный домашний арест, фактически признав незаконными соответствующие решения Голосеевского районного суда.

Об этом Дмитрий Загуменный сообщил на своей странице в Facebook.

"Эти два дня были очень сложными, но важными на пути к восстановлению справедливости. Это первая важная победа, которая показывает: обвинения в отношении меня в "незаконных командировках" являются абсурдными", – отметил руководитель аппарата КГГА.

Он сообщил, что и дальше будет добиваться справедливости и привлечения к ответственности тех, кто пытается незаконно криминализировать его деятельность и дискредитировать.

"Мне искренне жаль, что в критические для государства моменты, когда мы должны быть едиными, сильными, делать все для победы и поддержки Вооруженных Сил Украины, я и многие мои коллеги вынуждены тратить время на судебные баталии и бороться с незаконными преследованиями и телеграммной яростью отдельных руководителей, которые не способны на другое, кроме распространения грязи", – отметил Дмитрий Загуменный.