Стрелку из Фастова объявили подозрение в умышленном убийстве: какое наказание ему грозит. Фото

В понедельник, 1 сентября, правоохранители объявили о подозрении в умышленном убийстве стрелку из Фастова Киевской области. За содеянное ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Об этом сообщили в полиции области. Происшествие произошло 31 августа в Фастове. После словесного спора мужчина поехал домой, взял оружие и вернулся к оппонентам. В результате он произвел несколько выстрелов в отца и 28-летнего сына. Младший из пострадавших скончался в больнице, его отец до сих пор борется за жизнь под наблюдением медиков.

"53-летнему местному жителю, который открыл огонь по отцу и сыну во время конфликта, грозит пожизненное заключение. Оружие изъято, а нападавший задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи сообщили ему о подозрении за покушение на убийство двух лиц, умышленное убийство и незаконное хранение оружия", – говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, что накануне, 31 августа, в Фастове Киевской области произошла смертельная стрельба. В результате инцидента один человек погиб, другой с ранениями находится в больнице.

