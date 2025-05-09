Станцию метро 'Майдан Независимости' в Киеве временно закроют: в чем причина и когда снова будет работать

В Киеве в субботу, 10 мая, станцию метро "Майдан Независимости" временно закроют для пассажиров на вход и выход. Такие изменения в работе подземки связаны с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий на государственном уровне.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. В свою очередь столичный метрополитен просит пассажиров учесть изменения и заблаговременно планировать свои маршруты.

В частности, станция будет закрыта для пассажиров с 5:38 до 12:00. В то же время пересадочный узел "Майдан Независимости" – "Крещатик" будет работать в обычном режиме.

В случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Независимости" будет работать в режиме укрытия.

Кроме того, в течение дня возможны временные ограничения движения по отдельным центральным улицам города, добавили в КГГА

Так, 10 мая временно изменят маршруты автобусы №2, 6, 39, 44, 49, 87, 95 и 110, и троллейбусы № 34 и 37-А. Как пояснили власти города, автобусы и троллейбусы будут курсировать с изменениями движения из-за запланированных продовольственных ярмарок.

Как сообщал OBOZ.UA , в метро Киева кроме всем известных трех веток, красной, синей и зеленой, есть еще одна, которая размещена в центре столицы. Ее длина достигает три километра. Эта дополнительная ветка метрополитена предназначена только для служебного использования и так и называется – служебная соединительная ветка.

Также в Киевском метрополитене есть три "призрачные станции". Среди них – "Теличка", которую строили в течение нескольких лет, но так и не завершили все работы.

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