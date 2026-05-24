Станция метро 'Лукьяновская' возобновила работу после ужасной ночи: какой выход закрыт

Вечером, в воскресенье, 24 мая, столичная станция метро "Лукьяновская" возобновила работу после ужасного российского обстрела. Она была временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.

Об этом сообщили в КГГА. В результате массированного обстрела столицы также временно был закрыт вход и выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции "Крещатик". Впрочем, он также уже возобновил свою работу.

"Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу и работает на вход и выход для пассажиров в направлении ул. Юрия Ильенко", – говорится в сообщении КГГА.

В то же время вход/выход в направлении ТЦ "Квадрат" временно закрыт.

Что предшествовало

Массированная атака на столицу началась в ночь на 24 мая. В Киеве прозвучала серия мощных взрывов. По предварительным данным, в течение двух минут первой волны атаки враг выпустил по городу не менее восьми ракет типа "Искандер". Все детали террористического российского обстрела можно узнать здесь.

В частности, российская ракета прямым попаданием уничтожила одно из подразделений ГСЧС в Киеве. Удар уничтожил 10 пожарных автомобилей. Кроме того, в момент атаки на локации находилась очередная смена – около 30 чрезвычайников.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за российской атаки на Киев в ночь на 24 мая, уничтожен Национальный музей "Чернобыль". В музее хранились уникальные документы, вещи и обновленная экспозиция, которую открыли в конце апреля этого года.

