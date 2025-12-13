Станет ли больше света в домах киевлян: обнародованы графики на 14 декабря
В Киеве в воскресенье, 14 декабря, будут выключать свет из-за террористических ударов Российской Федерации по нашей энергосистеме. Одной из очередей повезет – электроснабжение у этих потребителей исчезнет только на 4 часа, однако для других жителей графики будут более жесткими.
План стабилизационных отключений на последний день этой недели обнародовала пресс-служба ДТЭК. Подчеркнем: ситуация может меняться, в том числе и из-за новых вражеских ударов. Поэтому графики еще могут пересматривать.
Всего в течение суток максимально длинные отключения (суммарное количество часов) будет у очередей 1.2 и 2.1. Они проведут без электричества 10 часов.
Минимальное суммарное время без света – это 4 часа (очередь 4.1).
Когда не будет электроэнергии в столице?
Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице?
Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".
Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:
- перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;
- указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).
Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.
Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:
- Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;
- ДТЭК: 0800501588 или 1588.
Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.
