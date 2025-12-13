Станет ли больше света в домах киевлян: обнародованы графики на 14 декабря

В Киеве в воскресенье, 14 декабря, будут выключать свет из-за террористических ударов Российской Федерации по нашей энергосистеме. Одной из очередей повезет – электроснабжение у этих потребителей исчезнет только на 4 часа, однако для других жителей графики будут более жесткими.

План стабилизационных отключений на последний день этой недели обнародовала пресс-служба ДТЭК. Подчеркнем: ситуация может меняться, в том числе и из-за новых вражеских ударов. Поэтому графики еще могут пересматривать.

Всего в течение суток максимально длинные отключения (суммарное количество часов) будет у очередей 1.2 и 2.1. Они проведут без электричества 10 часов.

Минимальное суммарное время без света – это 4 часа (очередь 4.1).

Когда не будет электроэнергии в столице?

Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице?

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.

Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как писал OBOZ.UA:

– Если зима окажется холодной, аварийных и почасовых отключений света в Украине не избежать – критическими будут даже средние морозы в течение недели.

– Эксперты считают, что длительные отключения света не вызовут ни взрывного подорожания продуктов, ни резких скачков курса гривны, ведь инфляция замедляется, а экономика уже адаптировалась к работе в условиях энергодефицита. Подорожать могут лишь отдельные сезонные категории; это повышение будет умеренным и краткосрочным.

