'Спасибо тем, кто реально помогает': Кличко посетил Дубно и вручил благодарности коммунальщикам

Мэр Киева Виталий Кличко 23 марта посетил Дубно. Он вручил благодарности от столицы местным коммунальщикам за помощь в восстановлении Киева после атак.

Видео дня

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Во время визита награды получили работники коммунальных предприятий: слесари, электрогазосварщики, машинисты помповых установок и другие специалисты, которые присоединились к ликвидации последствий обстрелов.

"Посетил сегодня и Дубно. Где также вручил благодарности коммунальщикам – слесарям по ремонту оборудования котельных, электрогазосварщикам, мастерам КП "Дубнокоммунэнергия", машинистам помповых установок водоканала", – сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, именно благодаря слаженной работе специалистов из разных городов удалось удержать жизнедеятельность столицы во время массированных атак в зимний период.

"Столица благодарна всем городам и специалистам, которые помогали в январе и феврале преодолевать последствия массированных атак. Когда враг уничтожал критическую инфраструктуру Киева, чтобы в морозы оставить жителей города в холоде и темноте, чтобы сломать жизнедеятельность столицы. Ценой больших и совместных усилий сердце Украины не остановилось", – подчеркнул городской голова столицы.

Он добавил, что Киев и в дальнейшем работает над усилением энергоустойчивости и благодарен всем, кто помогает в этом.

"Продолжаем делать все, чтобы укрепить энергоустойчивость столицы. И спасибо тем, кто реально помогает!", – подчеркнул Виталий Кличко.