Создали фейковые аккаунты Малюка и Буданова: в Киеве СБУ задержала пророссийских хакеров. Фото и подробности

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали в Киеве пророссийских хакеров. Злоумышленники создали фейковые аккаунты, в частности, руководителей украинских спецслужб – Василия Малюка и Кирилла Буданова.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.

"Служба безопасности ликвидировала в Киеве ботофермы, проводившие информационные диверсии в пользу российской разведки. В ходе комплексных мероприятий задержаны два организатора, которые массово распространяли дезинформацию о войне в Украине и пытались искусственно дискредитировать Силы обороны. Для этого создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, в частности от имени главы Службы безопасности (Василия Малюка. – Ред.) и начальника ГУР МО (Кирилл Буданова. – Ред.)", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, чтобы создать видимость "настоящих" страниц, на этих аккаунтах были репостщены официальные сообщения от СБУ и ГУР. Впрочем, в личных сообщениях злоумышленники выманивали у людей деньги и предлагали свою помощь.

Также они регистрировали фейковые страницы украинцев из разных регионов как в Facebook, Twitter, Instagram и Tik-Tok, так и в российских "Одноклассниках" и "Вконтакте". В общей сложности мощности ботофермы позволяли ее организаторам ежедневно генерировать более 1 тыс. фейковых аккаунтов. Для их администрирования фигуранты установили в собственных домах специализированные программно-аппаратные комплексы.

"Злоумышленники координировали свои действия с представителями российской разведки, от которых получали "методички" для проведения взрывной деятельности. Таким образом, враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в Украине и повредить имиджу нашего государства на международной арене", – добавили в пресс-службе.

Во время обысков в помещениях организаторов ботоферм было найдено и изъято специализированное оборудование для "выращивания" вымышленных интернет-адресов; ⁠сим-карты мобильных операторов, на которые регистрировали подконтрольные аккаунты. Также у злоумышленников изъято незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами к нему и боевые гранаты.

Злоумышленникам доложено о подозрении – они находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведчики Службы безопасности разоблачили в Славянске 25-летнюю агентку военной разведки Россия, которая собирала данные о передислокации подразделений ВСУ в передовую. Среди прочего, женщина шпионила за понтонными переправами через реки Донетчины.

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