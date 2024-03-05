Современное оборудование и разумная система освещения экономят Киеву 200 млн грн в год

Ежемесячно столица экономит более 16 млн. грн. благодаря современному оборудованию и разумной системе управления уличным освещением. Это делает Киев одним из лидеров энергоэффективности среди украинских городов.

Об этом рассказали в подчиненном КГГА коммунальном предприятии "Информатика", которое является администратором сети камер системы "Безопасный город".

Киев еще шесть лет назад внедрил разумную систему управления уличным освещением. Все закупки производились в несколько этапов с соблюдением всех законных процедур.

Эта система позволяет не только автономно переключать режим освещения, но и задает уровень освещения в зависимости от ряда критериев, таких как: время года, время восхода и заката, тип территории, наличие или отсутствие транспорта или пешеход и других, с целью более бережного использования электроэнергии, а соответственно местных средств, да и забота о безопасности граждан.

За последние 2 года новая система показала, насколько значима может быть разница с ее использованием, особенно в кризисных и экстремальных условиях войны.

До внедрения современных технологий и системы управления средняя мощность каждого светильника составляла 195 Вт. Благодаря "умному" освещению, каждый фонарь теперь потребляет на 135 Вт меньше и в среднем составляет 60 Вт. Это экономит городу 185 миллионов гривен ежегодно, что составляет более 55% по сравнению с предыдущим уровнем потребления.

Однако всеобщая сохранность средств на электроэнергию может достигать 70% и более, отмечают в КП "Информатика".

Умное освещение также делает улицы более безопасными. Система может автоматически включать и выключать фонари в зависимости от потребности, регулировать яркость освещения, а также отслеживать состояние каждого фонаря и оперативно реагировать на выявленные проблемы. Это особенно пригодилось в последние два года войны – в начале военного вторжения помогло защитить город, а в дальнейшем сбалансировать систему освещения города во время обстрелов и блекаутов, когда электроэнергия была в дефиците.

При необходимости и по приказу военных администратор системы может оперативно удаленно управлять освещением в отдельных точках города. Это значительно помогло в первые дни войны и в дальнейшем в выявлении ДРГ.

Существенным преимуществом является то, что разумное освещение Киева построено не только на защищенных GSM каналах связи, как в большинстве городов, а с дополнительным резервным каналом связи на системе LoRaWan. Это сетевой протокол большого действия, позволяющий объединять вещи в единую сеть даже на большом расстоянии с низким энергопотреблением и низкими затратами на техническое обслуживание сенсорной сети.

Система освещения в Киеве устойчива к незаконным вмешательствам. Это означает, что все данные, используемые системой "умного" освещения хранятся на серверах Киевского городского Центра обработки данных. А доступ к управлению системой имеют только уполномоченные лица.

И еще одно ключевое преимущество состоит в универсальности системы. Она может быть легко подключена к любым фонарам и встраиваться в существующую линию электропередач.

Это значительно упрощает процесс модернизации освещения города с значительно меньшими затратами, чем при полном переработке старой советской системы и имеющейся инфраструктуры.

Сейчас система охватывает только 55 тысяч из 190 000 имеющихся в городе светильников. В течение следующих двух лет планируется завершить начатую шесть лет тому назад работу и внедрить разумное освещение по всему Киеву. Благодаря чему планируется снизить потребление до 28 000 000 кВт, таким образом экономия будет составлять 54 000 000 кВт, что эквивалентно 367 200 000 грн в год. А может быть и больше, все зависит от графика и тех номиналов светильников, которые будут установлены.

Внедрение "умного" освещения – это важный шаг к улучшению жизни и повышению безопасности киевлян и гостей города, экономии местных средств и ресурсов, а также к созданию более энергоэффективного, экологического и комфортного города. Этот опыт может быть полезен другим городам, которые стремятся к устойчивому развитию и улучшению качества жизни своих жителей.