'Ситуация очень сложная': Кличко заявил о самом сложном отопительном сезоне для Киева и анонсировал решение Киевсовета

Перед Киевом стоит вызов прохождения самого сложного за все годы полномасштабной войны отопительного сезона. Столица тщательно готовилась к нему, но враг систематически атакует одновременно все энерго- и теплогенерирующие объекты, поэтому Киевсовет будет вынужден принять сложные решения.

Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Киевсовет должен сегодня принять необходимые и важные в ситуации атак врага на уничтожение нашей критической инфраструктуры бюджетные решения, которые дадут возможность реализовать дополнительные меры, учитывая различные сценарии безопасности", – сообщил Кличко.

В частности, речь идет о реконструкции системы водоотведения и водоснабжения путем внедрения альтернативных и резервных источников питания.

Кличко предупредил, что Киевсовету придется принять сложное решение, перераспределив средства из других запланированных статей.

Он напомнил, что Киев готовится уже к четвертому отопительному сезону в условиях военного положения.

"Мы готовились к нему, учитывая опыт предыдущих сложных лет. Ремонтировали самые изношенные и поврежденные врагом участки сетей. Проводили гидравлические испытания. Ремонт и оснащение котельных. Увеличили запас независимых источников питания, мобильных котельных. Внедряли и софинансировали программу энергоустойчивости жилых домов. Создавали защиту энергообъектов, в соответствии с требованиями Генштаба ВСУ. Создавали, отмечу, самостоятельно", – отметил мэр.

Вместе с тем он отметил, что перед городом стоит вызов прохождения самого сложного за все годы отопительного сезона, поскольку враг "оголтело и систематически" атакует все энерго- и теплогенерирующие объекты, делая все, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру.

"И в этой аномальной ситуации сложно работать силам ПВО. Мы это видим и на примере других городов, где сложилась уже критическая ситуация, – Чернигов и область, Славутич, Сумщина, другие города и поселки в разных областях страны. Ситуация очень сложная... И здесь время не политических заявлений, а демонстрации способности быстро и эффективно действовать, исходя из новых обстоятельств", – подчеркнул мэр.