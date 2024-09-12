Силы ПВО уничтожили все дроны, которыми враг пытался атаковать Киев

Ночью 12 сентября российская террористическая армия в очередной раз пыталась атаковать Киев. Враг запускал по украинской столице ударные дроны-камикадзе.

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Силами противовоздушной обороны все вражеские БПЛА были уничтожены на подступах к столице. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В течение ночи воздушная тревога в столице объявлялась трижды и продолжалась суммарно около двух часов. Российские террористы атаковали Киев ударными дронами Shahed. Кроме того, ночью объявлялись угрозы применения баллистических ракет, но обошлось без ударов по Киеву.

Группы БПЛА заходили на Киев несколько раз с разных направлений, преимущественно по одному. Благодаря силам ПВО ни один дрон не добрался до столицы.

По предварительным данным оперативной сводки, в Киеве без пострадавших и разрушений. Жителей столицы и гостей города призвали всегда соблюдать правила безопасности и при объявлении воздушной тревоги направляться в укрытия.

Напомним, в ночь на 12 сентября российские оккупанты ударили "Шахедами" по городу Конотоп в Сумской области. В населенном пункте прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. В результате обстрела есть много разрушений, пострадали по меньшей мере 13 граждан.

Ранее сообщалось, что российские войска днем 11 сентября нанесли два удара по городу Константиновка Донецкой области. Вследствие обстрела три человека погибли, еще шестеро получили ранения.

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