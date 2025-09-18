Сила партнерства: Кличко и мэр Берлина готовят инвестфорум для привлечения средств на восстановление Киева и Украины

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Берлине с мэром столицы Германии Каем Вегнером. Они обсудили подготовку к форуму "Берлинская платформа". Его цель – привлечение средств для восстановления Киева и Украины.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канал.

"12 ноября вместе с европейскими партнерами мы обсудим в Берлине общее видение будущего, сильное лидерство и привлечение инвестиций в восстановление Киева и Украины", - сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что участие в форуме примут мэры европейских городов, представители крупного бизнеса, финансовых институтов, эксперты. Дважды это мероприятие проходило в Брюсселе, теперь силу партнерства подтверждает Берлин, подчеркнул мэр Киева.

Кличко поблагодарил Кая Вегнера за помощь Киеву от Берлина и приют для украинцев, которые спасались от войны.

"Поблагодарил господина Вегнера за поддержку и помощь Берлина в создании в Киеве протезного центра, который мы открыли в конце августа. Он уже оказывает помощь раненым воинам и гражданским, которые нуждаются в современном протезировании и реабилитации. И этот совместный с немецкими партнерами проект мы продолжим развивать. Благодарен Киев городу-побратиму и за предоставленную за время полномасштабной войны гуманитарную помощь, коммунальную технику и автобусы, которые передавал Берлин. Также из городов западной Европы Берлин принял наибольшее количество украинцев, которые спасались от войны. И город продолжает им помогать", - подчеркнул Виталий Кличко.