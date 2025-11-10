Семья экс-милиционера продолжает затягивать дело о сносе незаконнного ресторана в Национальном парке в Киеве: защита просит остановить решение суда

Семья бывшего начальника милиции Святошинского района Киева, которая незаконно возвела ресторан на территории Национального парка "Голосеевский", несмотря на решение суда о сносе строения, продолжает тянуть время. На этот раз они подали жалобы в Кассационный суд о приостановке исполнения решения суда о сносе ресторана.

Видео дня

Однако бывшего милиционера ждет еще один сюрприз. На этот раз Святошинский районный суд столицы постановил снести еще и незаконный супермаркет, который тот возвел неподалеку. Хотя на этом месте давно должны были построить жилой дом для переселенцев.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Затягивают дело в судах

Похоже, что семья бывшего начальника милиции Святошинского района Киева Анатолия Миколайца и их адвокаты избрали единственный метод защиты – тянуть время в судах, чтобы не сносить незаконный ресторан, возведенный на территории Национального парка "Голосеевский" на ул. Українського відродження (бывшая ул. Бударина).

Именно такую стратегию зачастую избирают защитники, когда у них нет веских аргументов. Именно так эти юристы действовали в Святошинском суде, в результате дело о сносе ресторана рассматривалось полтора года.

Однако, уже два суда – Святошинский районный суд и Апелляционный – приняли решения о сносе незаконного строения на территории Национального парка. Теперь защита Миколайца-младшего – Дмитрия, и ООО "Затишок і Ко" отправились в Кассационную инстанцию.

Так 25 августа этого года в Кассационный суд поступило две жалобы и одно ходатайство про остановку решения суда о сносе незаконного строения. Фактически сторона Миколайца в очередной раз затягивает и злоупотребляет правами как ответчик.

Сам ресторан пока продолжает работать, называется он "Хінкальня Кувшин". Правда, в последний раз, когда туда приезжали журналисты "Стопкора", ворота заведения оказались закрытыми. А одна из сотрудниц заявила, что работают они для помощи ветеранам на волонтерских началах.

Очень модно нынче прикрывать свои незаконные действия ветеранами. А ведь мы уже сообщали работникам ресторана, что суд уже принял решение о сносе строений. Владельцу заведения давно можно было подыскать другое, законное помещение для своей деятельности.

Супермаркет тоже снесут

Однако для семьи Миколайцев есть еще одна плохая новость. Святошинский районный суд принял решение о сносе их незаконного супермаркета. Называется он "Семейный маркет" и находится неподалеку от ресторана.

Когда мы были там, то увидели, что магазин стоит полупустой, особого выбора товаров тут нет, как и покупателей.

OBOZ.UA уже рассказывал об этой торговой точке. Еще 22 сентября 2011 года решением Киеврады №125/6341 КП "Спецжитлофонд" получил участок 0,75 га по адресу ул. Бударина, 3 (нынче Українського Відродження), для строительства и эксплуатации доступного жилья в Святошинском районе столицы.

Но начать стройку не может, поскольку на этом месте работает незаконный супермаркет "Семейный маркет". А также незаконная платная автостоянка. А ведь в Киеве очень высока потребность в жилье, например, для киевлян, которые в результате обстрелов остались без своих квартир.

Официально по документам магазин занимает 50 кв м, а по факту около 500 кв м. Что интересно, помещение маркета уже зарегистрировано как частная собственность. А основанием для этого послужило все то же сомнительное решение Брянковского городского суда Луганской области №2-2027 от 25.11.2010 г. То же самое, что было использовано для "узаконивания" владения рестораном в Национальном парке. А также для узаконивания еще полутора десятка объектов в Святошинском районе.

К ним мы еще вернемся и проследим судьбу каждого из них. А пока мы внимательно следим за судьбой ресторана и магазина, надеемся, что в ближайшее время они будут снесены.