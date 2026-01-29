Сегодня подключили более 100 домов: Кличко сказал, сколько домов в Киеве до сих пор без тепла

В Киеве, по состоянию на вечер четверга, 29 января, без отопления оставались 454 жилых дома. В течение дня теплоноситель удалось подать в 159 жилищ, из них более сотни – на Троещине.

Видео дня

Такой информацией около 18:30 поделился мэр Виталий Кличко. На своем Telegram-канале он рассказал о результатах работы энергетиков.

До сих пор холодно в 454 домах (большинство из них расположены в Деснянском районе). В течение дня 29 января "на Троещине подключили к отоплению первых более 100 домов", заявил городской голова.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть теплоснабжение в жилища киевлян", – заверил он.

Добавим: утром 29 января (около 10:30) в столице без теплоснабжения оставались 613 многоэтажек, то есть в течение примерно 8 часов отопление восстановили в 159 домах города.

Что предшествовало

Ситуация с энергетикой в Киеве понемногу стабилизируется, поэтому город переходит на временные графики ограничения потребления электроэнергии. Начиная с 29 января каждому дому в столице начали подавать и отключать свет отдельно.

Проблем с отоплением в Киеве даже больше, чем с электроснабжением. Это объясняется тем, что Россия прицельно разрушает столичную теплогенерацию, ставшую ее новой мишенью.

Как писал OBOZ.UA:

– Член Наблюдательного совета независимого аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая предположила, что Украина будет жить с графиками отключений света еще не менее года, независимо от сезона.

– Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что полностью графики отключений электроэнергии не исчезнут еще два-три года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!