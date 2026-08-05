Самая сложная часть – резервное теплоснабжение: Кличко отчитался на заседании СНБО о ходе выполнения Плана стойкости

Мэр Киева Виталий Кличко 5 августа отчитался перед Советом национальной безопасности и обороны о ходе восстановления и строительства объектов в рамках Плана устойчивости. Он отметил, что после пересмотра приоритетов и детализации проектов стоимость сократили с 67 млрд до 37 млрд гривен.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Сегодня отчитался перед СНБО о ходе восстановления и строительства объектов и мощностей в рамках Плана устойчивости столицы. По сравнению с первой версией плана предварительную стоимость мероприятий в 67 млрд грн сократили вдвое на основании реальной оценки финансовых и других реально доступных ресурсов, определения перечня приоритетов, а также профессиональной детализации и подготовки проектов к реализации. В настоящее время общая стоимость составляет 37 млрд грн, из которых 31 млрд грн – это смета мероприятий и проектов общегосударственного значения", – отметил мэр Киева.

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Он сообщил, что в начале работы над Планом Киев согласился взять на себя более высокую финансовую нагрузку по сравнению с другими регионами. Пропорция финансирования определена как 50/50 — государство/город.

"Таким образом, стоимость работ, возложенных на столицу, превышает 17 млрд грн. Кроме того, в дополнение к городской части плана включены проекты, обусловленные исключительной спецификой столицы. Они имеют такое же приоритетное значение, как и общегосударственные. В частности, это восстановление поврежденных энергообъектов, энергоустойчивость жилья и социального сектора. Поэтому для Киева сумма финансирования выросла уже до 22 млрд грн", — подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр отметил, что Киев использует и механизмы кредитования для обеспечения финансирования. Уже удалось привлечь 5,2 млрд грн, в том числе средства международных партнеров. В этом направлении столица также получила поддержку от Офиса Президента Украины.

Виталий Кличко сообщил, что на сегодняшний день для реализации Плана город накопил уже более 10 млрд грн. При этом он подчеркнул, что Киев планирует привлекать дополнительные средства как за счет кредитования, так и за счет перераспределения городского бюджета.

"Первоочередная задача к началу отопительного сезона — это восстановление поврежденных энергообъектов. На сегодняшний день уровень выполнения работ составляет 65%, ведь масштабы разрушений после обстрелов были колоссальными. Тем не менее, к началу отопительного сезона мы планируем выполнить необходимый план работ. В частности, инженерно-техническую защиту II уровня. Общая стоимость мероприятий — 6,6 млрд грн. Город самостоятельно выполняет работы на 16 объектах. Средний процент выполнения — 66%. Агентство восстановления выполняет работы на 26 объектах", — отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что на ремонт электрооборудования в жилых домах город выделил 800 млн грн. Параллельно ДТЭК меняет наружные электросети и укрепляет подстанции на 120 объектах.

"Кроме того, мы увеличиваем парк мобильных котельных и генераторов — как силами города, так и при поддержке государства. По поручению правительства столице уже передают 12 котельных и 10 мощных генераторов. Увеличиваем количество опорных пунктов обогрева, отдельно разработан план действий городских служб для помощи маломобильным группам киевлян. Также в План включены проекты по обеспечению энергоустойчивости жилых домов. Благодаря городским программам в столице уже более 2 000 домов провели мероприятия по обеспечению энергоустойчивости. На это направление город выделил почти 500 млн грн", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что очень важно и укрепление опорных больниц. Их в городе 21. А также социальных учреждений, которые будут работать бесперебойно даже в самые критические периоды и предоставлять горожанам жизненно необходимые услуги.

"Что касается когенерации. Город реализует эти меры самостоятельно. План до конца года — 200 МВт. Оборудование доставлено и находится в процессе монтажа. Около 57,6 МВт электроэнергии уже поступает в общую сеть страны. Создание резервного питания для водоснабжения также не предусматривает государственного финансирования. Город выполняет эти работы самостоятельно. Из запланированных 40 МВт построили 3 дизельные электростанции мощностью 16,7 МВт, до конца года планируем завершить все мощности", — отметил мэр.

"Самой сложной частью Плана является создание системы резервного теплоснабжения. В масштабах Киева только замена ТЭЦ составляет 2,1 ГВт. Исходя из соотношения 50/50, город заключил контракты на поставку оборудования и приступил к работам на объектах общей мощностью более 1000 МВт. Агентство восстановления работает над объектами мощностью 564 МВт", — отметил Виталий Кличко.