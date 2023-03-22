Россия ночью пыталась атаковать Киев дронами Shahed: все цели сбили системы ПВО

Ночью 22 марта российские оккупационные войска пытались атаковать Украину дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Враг направил смертоносные БПЛА, в том числе, на украинскую столицу Киев.

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В результате успешной работе сил противовоздушной обороны все ударные беспилотники были уничтожены. Об этом в Telegram сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, россияне вновь запустили ударные беспилотники в направлении столицы. По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы Shahed.

Попко подчеркнул, что силами украинской ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате ночной атаки беспилотниками нет.

"По данным на этот момент – без жертв и разрушений. За что должны в очередной раз благодарить наших охранников неба – силы противовоздушной обороны! Они настоящие герои! Слава Украине!", – отметил начальник КГВА.

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь с 21 на 22 марта устроила очередную атаку дронами. Вражеские "Шахеды" зафиксировали в ряде регионов Украины. В том числе и в Киевской области.

Ранее сообщалось, что ночью 17 марта российские оккупационные войска атаковали Львовскую область ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Всего по региону было запущено шесть БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия 21 марта ударила по Одессе ракетами. В городе раздались взрывы, силам ПВО удалось сбить часть вражеских снарядов, однако есть и прилет.

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