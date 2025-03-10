Россия атакует Киев и область 'Шахедами': где раздались взрывы и работали силы ПВО

Страна-агрессор не прекращает ежедневные обстрелы Украины и ее мирного населения. Вечером, 10 марта, Россия атаковала Киев и область "Шахедами".

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Об этом сообщили в КГВА. Мэр столицы Виталий Кличко добавил, что в настоящее время силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. А именно на левом берегу и Голосеевском районе.

"Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги. В небе над городом все еще есть враждебные цели", – говорится в сообщении.

Ранее защитники неба рассказали, как уничтожают вражеские дроны в Сумской области. Они отметили, что караулят и днем, и ночью. Их задача – не дать ни одному "Шахеду" или разведывательному БПЛА добраться до цели.

Напомним, Силы обороны в ночь на понедельник, 10 марта, сбили над Украиной 130 разных дронов, запущенных военными преступниками из РФ. В результате атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина и Киевщина. В то же время десятки враждебных БПЛА, которые были имитационными, не нанесли вреда благодаря работе ПВО.

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