В МВД рассказали, в каких районах Киева наибольшее количество взрывоопасных предметов

В результате обстрелов российскими войсками территории Украины общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами составляет 300 тыс. кв. км.

Об этом сообщил первый заместитель министра МВД Украины Евгений Енин во время объединенного телемарафона. Он назвал микрорайоны Киева, наиболее насыщенные взрывчаткой

По его словам, наиболее загрязненными взрывоопасными предметами оказались Виноградарь и Оболонь.

Также Енин отметил, что с начала войны украинские саперы обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и одну авиационную бомбу. В общей сложности очищено около 14 га территории.

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