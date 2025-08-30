Российская ракета уничтожила отделение 'Укрпочты' в Киеве: уцелели ли посылки. Фото

Во время обстрела украинской столицы в ночь на 28 августа, среди прочего, захватчики уничтожили отделение "Укрпочты" на левом берегу Киева в Березняках. Теперь предприятие срочно подыскивает новое помещение для отделения №02098.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский. Он отдельно отметил, что посылки, которые были в отделении, уцелели.

"После последнего обстрела отделения "Укрпочты" №02098, которое находилось в Киеве на улице Шумского, 4А, больше нет. Ракета врага полностью его уничтожила", – рассказал глава предприятия.

Смилянский пообещал, что когда будет найдено новое помещение, "переезд состоится в кратчайшие сроки".

Что произошло с почтовыми отправлениями

Однако, по словам главы "Укрпочты", "почти все посылки" в отделении уцелели. Они ждут владельцев в отделении №02152, которое находится по адресу ул. Миколайчука, 13А.

"Мы отдельно свяжемся с каждым клиентом, чтобы проинформировать, и, конечно, компенсируем то небольшое количество посылок, которое было повреждено в результате обстрела. Счет, как всегда потом выставим России", – пообещал Смилянский.

Он также поблагодарил почтальонов, которые "сразу, как только это стало возможным, боролись за то, чтобы максимально сохранить посылки клиентов".

Что известно об обстреле Киева

В столице только вчера завершили аварийно-поисковые работы после указанного российского обстрела. Работы продолжались более 30 часов. К сожалению, 25 человек спасти не удалось, среди них – 4 ребенка.

Всего в ночь на 28 августа оккупанты атаковали Украину 31 ракетой и 598 дронами. Во время этой комбинированной атаки защитникам из проекта "Чистое небо" на Киевщине удалось перехватить 70 вражеских дронов – это рекордное количество уничтоженных целей за ночь.

В результате этого обстрела в Киеве, кроме жилых домов, получили повреждения здание представительства ЕС в Украине, офис Британского Совета, офисы украинских изданий, парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

