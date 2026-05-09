'Родину-Мать' в Киеве ко Дню Европы подсветили в цвета ЕС: Кличко показал фото и видео

В ночь на 9 мая легендарный монумент "Родина-мать" в Киеве подсветили синим и желтым цветами. А уже вечером в субботу, 9 мая, монумент подсветили также в цвета флага ЕС. Сине-желтые цвета и звезды на синем фоне флага ЕС поочередно сменяли друг друга, создавая довольно величественную панораму над столицей.

Церемония подсветки монумента состоялась при участии посла Евросоюза в Украине Катарины Матерновой, послов иностранных государств, вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк и мэра столицы Виталия Кличко. Это является "знаком благодарности европейским партнерам за поддержку и напоминанием о том, что Украина исторически и политически является неотъемлемой частью большого европейского сообщества", отметили организаторы.

Как это выглядит, показал городской голова столицы.

"Украина – это Европа! Такие слова скандировал Майдан. За европейские ценности и свободы, за демократическое будущее нашего государства сегодня гибнут украинские герои на фронте. Украина – свободная, непокоренная страна в центре Европы. и сегодня наши партнеры и друзья – с нами. В поддержке, в помощи, в работе в Киеве и Украине", – отметил Виталий Кличко.

День Европы

День Европы – праздник, отмечаемый 9 мая в Украине, самом Европейском Союзе, и других странах, в честь мира и единства на европейском континенте.

Лата выбрана в ознаменование Декларации Шумана 1950 года, в которой впервые было предложено Европейское сообщество (что привело к тому, что этот день называли как "День Шумана" или "День объединенной Европы").

Как сообщал OBOZ.UA, также в Киеве, в субботу, 9 мая, пытались отмечать советский праздник победы. Но чтобы возложить цветы у Вечного огня к Мемориалу вечной славы пришло довольно небольшое количество людей. Среди них, в основном, были люди пожилого возраста.

А в пятницу, 8 мая, в Киеве чествовали День памяти и победы над нацизмом. Украинцы приходили к Мемориалу вечной славы чтобы возложить цветы у Вечного огня.

