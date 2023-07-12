Рестораторы просят власть Киева продлить время работы заведений питания, – Кличко

Национальная ресторанная ассоциация Украины обратилась в Совет обороны города Киева с просьбой рассмотреть вопрос о продлении времени работы субъектов ведения хозяйства столицы, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания

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Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко,

Предприниматели отмечают, что продление работы заведений на один час – до 23:00, будет способствовать улучшению экономической ситуации в городе, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

"Мы понимаем, что бизнес должен работать, экономика должна получать налоги, а люди – иметь работу", – отметил мэр Киева.

Кличко добавил, что городские власти "рассмотрят этот вопрос взвешенно".

"Состоится встреча с предпринимателями для обсуждения всех его аспектов. А после этого вопрос рассмотрит Совет обороны столицы", - написал он.