Ресторан снести, дорожки убрать: суд вынес решение по скандальному захвату земли в Голосеевском парке семьей экс-милиционера

Святошинский районный суд Киева 10 октября принял решение о сносе незаконного ресторана на территории Национального парка "Голосеевский" и возвращении земли в собственность киевлян. За строительством заведения стоит семья бывшего руководителя Святошинского районного отделения милиции Анатолия Миколайца.

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OBOZ.UA уже три года следит за судьбой незаконного строительства в парке. И наконец принято решение, которое должно поставить точку в этой истории.

Снесут ресторан и альтанки

10 октября Святошинский районный суд наконец-то принял решение, по которому незаконно построенный ресторан площадью 332,3 кв м на территории Национального парка "Голосеевский" должен быть снесен. Сделать это должно ООО "Затишок і Ко", единственным владельцем которой еще до недавнего времени был экс-руководитель Святошинского отделения милиции в Киеве Анатолий Миколаец.

Также компания должна привести в порядок территорию площадью 0,1058 га – снести деревянный забор, дорожки с брусчаткой и бетонным покрытием, деревянные альтанки и бетонные тропинки.

Правда, суд почему-то не указал, что компания должна не только снести и привести в порядок территорию, но и возместить нанесенный парку ущерб. Ведь под незаконное строительство могли быть уничтожены деревья и кусты, а также снят плодородный слой почвы. Таким образом государству мог быть нанесен ущерб на миллионы гривен, поскольку это особо ценная земля, которая находится под охраной государства.

Регистраторы отделались легким испугом

Также к суду были привлечены два государственных регистратора – Снежана Аврамченко, регистратор Управления государственной регистрации ГУ юстиции в Киеве, и Виктория Кендзьора – государственный регистратор Департамента по вопросам регистрации исполнительного органа Киевской городской ради (КМДА).

Именно они незаконно зарегистрировали право собственности на недвижимость на захваченных территориях парка. Правда, для них судебное разбирательство закончилось легким испугом. Теперь их незаконные регистрации прав собственности придется отменить. А Аврамченко, кстати, уже работает в Офисе противодействия рейдерству Минюста – теперь она рассматривает жалобы в сфере государственной регистрации недвижимой собственности.

Напомним, именно регистраторы обязаны были проверить на основании чего ООО "Затишок і Ко" получил в собственность этот объект в Голосеевском парке по адресу ул. Бударина (сейчас – ул. Українського Відродження).

Как выяснилось, этот объект, а также еще полтора десятков объектов в Киеве (почти все в Святошинском районе) семья бывшего милиционера получила благодаря сомнительному решению Брянковского городского суда Луганской области №2-2027 от 25.11.2010 г.

С 2014 года это оккупированная территория, и все дела рассматривались в Лисичанском городском суде. После 24 февраля 2022 года этот город также находится в оккупации, но ранее, летом 2021 года редакция успела получить ответ из Лисичанского суда о том, что место пребывания этого судебного решения неизвестно. Также в автоматизированной системе документооборота Брянковского городского суда этого решения не обнаружили.

И прежде чем внести эту недвижимость, а также еще полтора десятка объектов недвижимости в госреестр в 2016 году, Снежана Аврамченко обязана была удостовериться в существовании судебного решения.

Лишился звания помощника депутата

Примерно полтора года длилось судебное разбирательство. Иск в суд в феврале 2023 года подала Святошинская окружная прокуратура столицы уже после нескольких наших публикаций. Ответчиками в суде выступали сын экс-милиционера Дмитрий Миколаец, а также компания ООО "Затишок і Ко", единственным бенефициаром которой до недавнего времени был Миколаец-старший. Пока длились суды фирму успели переписать на другое лицо.

Заседания часто переносились. То мешала воздушная тревога, то защита просила время на ознакомление с материалами дела, то одну из адвокатов срочно вызвали в апелляционный суд по другому делу. А во время одного из заседаний две защитницы Дмитрия Миколайца и "Затишок і Ко" устроили небольшое "представление", чтобы затянуть время.

Кстати, за время суда Анатолий Миколаец лишился звания помощника-консультанта народного депутата от "Слуги народа", члена комитета ВР по вопросам правовой политики Михаила Новикова.

По данным наших источников, Новиков и Миколаец были кумовьями, депутат крестил дочь Миколайца. Но сам народный избранник в своем официальном ответе эту информацию опроверг, сообщил, что Миколаец его помощник на общественных началах, а потом и вовсе его "уволил".

Возможно, семья бывшего милиционера не согласится с решением суда и в течение 30 дней может подать апелляцию. Но в любом случае, мы считаем, что это наша первая победа в деле незаконного завладения заповедной землей Национального парка "Голосеевский".

На сайте Единого государственного реестра судебных решений пока опубликована лишь часть решения суда. Остальное появится немного позже. Мы будем продолжать внимательно следить за ходом судебных разбирательств и рассказывать об этом на нашем сайте.