Рейдеры из 'КПС-ГРУПП' вернут Киеву 17 га земли – решения суда

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры и обязал ООО "КПС-ГРУПП" вернуть 16,8 га земли в собственность города. Таким образом рейдеры лишаются права пользования земельным участком.

Об этом сообщает активист ВОО "Стоп коррупции" Роман Литвин, передает "Стопкор". В частности речь идет о громком деле ОАО "Мостострой" и "КПС-ГРУПП", которое в итоге и захватило землю.

Как пишет издание, в 2006 году Киевсовет передал "Мостострою" в аренду участок на 50 лет. Те не платили аренду и использовали участок в Голосеевском районе Киева не по целевому назначению. В результате – договор был расторгнут.

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Позже оказалось, что с марта 2020 участок учитывается за "КПС-ГРУПП", и по факту используется последним для намыва (добычи) песка. При этом каких-либо решений о передаче в аренду "КПС-ГРУПП" спорного земельного участка Киевский городской совет не принимал.

При этих и ряде других обстоятельств, было установлено, что земельный участок, который имеет особый статус, незаконно занимается ООО "КПС-ГРУПП".

Правоустанавливающих документов на землю у предприятия тоже не было, поэтому земля подлежит возврату владельцу – территориальной общине в лице Киевского городского совета. С приведением его в пригодное для использования состояние путем освобождения от сооружений – нежилых зданий.

Прокуратурой в сентябре 2020 года к хозяйственному суду города Киева было подано исковое заявление о возвращении земельного участка Киевском городском совете. В то же время было установлено, что рейдеры используют земельный участок не по целевому назначению, а фактически для намыва, складирования, хранения и отгрузки песка.

Судья удовлетворила иск прокуратуры и обязала ООО "КПС-ГРУПП" вернуть землю в собственность города.