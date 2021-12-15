Рейдерская атака на 'Сатурн': в Киеве идет попытка захвата уникального НПП

Научно-производственное предприятие "Сатурн", являющееся одним из ключевых для космической отрасли Украины, переживает очередную рейдерскую атаку. Попытка захвата происходит со стороны структур, близких к так называемому "смотрящему" по Киеву Денису Комарницкому.

Об этом говорится в сюжете программы "Особливий погляд", выходящей на "5 канале" (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца страницы).

"Сатурн" является основным предприятием по модернизации стратегической радиолокационной станции в Мукачево и Центра по работе с дальними космическими объектами Государственного космического агентства в Золочеве.

Основные мощности размещены на 11 га земли в Киеве. В свое время руководство "Сатурна" решило, что для полноценной работы предприятия достаточно нескольких корпусов. Потому часть территории решили отдать под застройку. Инвестором проекта по строительству жилья на 8 га территории НПП "Сатурн" должно было стать ООО "Городстрой".

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Компания должна была в первую очередь разработать проектную документацию и обеспечить принятие нового детального плана территории. Однако так и не смогла выполнить условия договора с "Сатурном", указывают журналисты. По словам председателя наблюдательного совета НПП "Сатурн" Владимира Чмиля, хотела начать строительство без разрешительной документации.

"Из-за нарушения условий договора руководство "Сатурна" еще в 2019-м отказалось от сотрудничества с "Горосделом" и заранее сообщило об этом письмами. "Городстрой" якобы и согласился на расторжение соглашения, но через 2 года, когда все сроки обжалования в судах истекли, звернувся до господарського суду. Вимагає сплати штрафу – аж 234 млн грн. А це, фактично, – прямий шлях до банкрутства легендарного підприємства", – йдеться у сюжеті.

Общество "Городстрой" обратилось в Хозяйственный суд Киева сразу с 10 исками в "Сатурн", чтобы через систему распределения судей выйти на конкретного судью, который примет необходимое для общества решение, рассказали журналистам в компании "Сатурн".

Директором "Городстрой" является Валерий Левцов, чей родной брат является свояком сына бывшего городского головы Киева Леонида Черновецкого – Степана. Левцов является бенефициаром или подписантом в нескольких компаниях, которые журналисты так или иначе связывают с Денисом Комарницким, Степаном Черновецким и Сергеем Кучером – бывшим главой столичной ГАСИ.

На предприятии "Сатурн" видят в действиях "Городстрой" попытку рейдерского захвата для того, чтобы использовать под застройку десяток гектаров киевской земли.

Тем временем на научно-производственном предприятии "Сатурн", несмотря на рейдерскую атаку, продолжают свою уникальную работу. На 90% готовый трехдиапазонный разветвитель для антенны в Золочеве – таких в мире еще никто не делал. Специалисты завершают изготовление оборудования для систем управления спутниками по заказу украинского бизнесмена Максима Полякова, компания которого в сентябре запустила свою космическую ракету.

К 2023 году Сатурн должен полностью завершить создание радиоастрономической приемной и системы связи, систем передачи и накопления данных на радиотелескопе РТ-32 в Золочеве. Специалисты хотят, чтобы восстановленный радиотелескоп вошел в Европейскую сеть радиоинтерферометров со сверхдлинной базой, проводящей уникальные исследования космических радиоисточников. Также в планах присоединиться к космической программе NASA "Артемида" по отправке людей на Луну и постепенному освоению Марса.

Если структурам, связанным с Денисом Комарницким, удастся захватить предприятие, космическое развитие Украины окажется под угрозой, резюмируют авторы программы.