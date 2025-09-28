Ракета пробила потолок: в результате атаки РФ по Киеву повреждено посольство Польши

В ночь на 28 сентября, в результате атаки страны-террориста по Киеву было повреждено посольство Польши. Одна из российских ракет пробила крышу дипломатического учреждения.

Об этом представитель польского МИД Павел Вронский сказал в комментарии RMF FM. Он отметил, что ракета оказалась в кухонной комнате посольства. Но, к счастью, никто не пострадал.

"Элемент ракеты или малокалиберная ракета упала на крышу консульского отдела посольства Польши в Киеве и пробила потолок", – рассказал дипломат.

По словам Вронского, уже состоялась предварительная оценка ущерба, и он "не большой".

"Инцидент не повлияет на работу посольства Польши, и в понедельник консульский отдел в Киеве будет работать в обычном режиме", – резюмировал представитель польского Министерства иностранных дел

Что предшествовало

Еще с вечера 27 сентября страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Позже РФ подняла стратегическую авиацию Ту-95МС, которые под утро запустили крылатые ракеты Х-101. Кроме того, ночью россияне поднимали в воздух МиГ-31К и запускали из них аэробаллистические ракеты "Кинжал".

С моря российские террористы обстреляли украинские города крылатыми ракетами "Калибр". Целью путинской армии, как и во время предыдущих обстрелов, стали многоэтажные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, в частности детский сад.

Напомним, в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в здании Института кардиологии. Погибли два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под вражескими ударами находилось Запорожье. В частности, утром по облцентру россияне ударили ракетами, одна из них попала в многоэтажку. Известно о более 20 пострадавших, среди них есть дети.

