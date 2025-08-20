Рада протянула во втором чтении законопроект об изъятии 8 млрд грн из бюджета Киева, – Кличко
Верховная Рада приняла в целом законопроект №13439-3 об изменениях в государственный бюджет Украины на 2025 год.
Мэр Киева Виталий Кличко высказался в своем Telegram-канале по поводу изменений в закон о государственном бюджете.
"Парламент таки протянул во втором чтении законопроект (№13439-3), который предусматривает изъятие 8 миллиардов гривен из бюджета Киева", – написал мэр столицы.
Кличко считает, что никакие обращения к здравому смыслу и государственной позиции депутатов не помогли.
"Какая там позиция – получили указание, пошли давить на кнопки. И давить, не думая о будущем. Сознательно душить местное самоуправление, кошмарить местную власть через правоохранителей, постоянно забирать средства украинских общин", – написал глава столицы.
Кличко уверен, что эти средства жизненно важны. Например, те, которые в бюджете столицы были заложены, в частности, на:
- выплаты учителям и медикам;
- ремонты школ, садиков и больниц;
- обеспечение самой низкой в стране цены на проезд в коммунальном транспорте;
- поддержку Вооруженных сил;
- реабилитацию военнослужащих;
- выплаты ветеранам и членам их семей.
"Изымать средства посреди финансового года! Еще и задним числом – с 1 августа до конца года. Кого-то очень тригерит, что Киев больше всего помогает военным. Только в прошлом году столица выделила более 10 миллиардов гривен на нужды защитников. В 2025-м планировали направить, по крайней мере, не меньше. Но теперь – вопрос, удастся ли это", – написал Кличко.
Глава столицы считает, что это давление на Киев, чтобы лишить город ресурсов. Чтобы сделать невозможным своевременное и качественное предоставление услуг жителям столицы.
"Все с одной целью – дискредитировать Кличко. Нельзя быть такими недальновидными! Потому что цена подобных "решений" – слишком высока для будущего украинского государства", – говорится в обращении.
Мэр столицы убежден, что президент Украины не должен подписывать подобных законов. Особенно в ситуации, когда Украина ведет такие сложные переговоры о прекращении войны, о демократическом европейском будущем нашего государства и убеждает партнеров, что заслуживает быть в Европейском Союзе.