Рада протянула во втором чтении законопроект об изъятии 8 млрд грн из бюджета Киева, – Кличко

Верховная Рада приняла в целом законопроект №13439-3 об изменениях в государственный бюджет Украины на 2025 год.

Мэр Киева Виталий Кличко высказался в своем Telegram-канале по поводу изменений в закон о государственном бюджете.

"Парламент таки протянул во втором чтении законопроект (№13439-3), который предусматривает изъятие 8 миллиардов гривен из бюджета Киева", – написал мэр столицы.

Кличко считает, что никакие обращения к здравому смыслу и государственной позиции депутатов не помогли.

"Какая там позиция – получили указание, пошли давить на кнопки. И давить, не думая о будущем. Сознательно душить местное самоуправление, кошмарить местную власть через правоохранителей, постоянно забирать средства украинских общин", – написал глава столицы.

Кличко уверен, что эти средства жизненно важны. Например, те, которые в бюджете столицы были заложены, в частности, на:

выплаты учителям и медикам;

ремонты школ, садиков и больниц;

обеспечение самой низкой в стране цены на проезд в коммунальном транспорте;

поддержку Вооруженных сил;

реабилитацию военнослужащих;

выплаты ветеранам и членам их семей.

"Изымать средства посреди финансового года! Еще и задним числом – с 1 августа до конца года. Кого-то очень тригерит, что Киев больше всего помогает военным. Только в прошлом году столица выделила более 10 миллиардов гривен на нужды защитников. В 2025-м планировали направить, по крайней мере, не меньше. Но теперь – вопрос, удастся ли это", – написал Кличко.

Глава столицы считает, что это давление на Киев, чтобы лишить город ресурсов. Чтобы сделать невозможным своевременное и качественное предоставление услуг жителям столицы.

"Все с одной целью – дискредитировать Кличко. Нельзя быть такими недальновидными! Потому что цена подобных "решений" – слишком высока для будущего украинского государства", – говорится в обращении.

Мэр столицы убежден, что президент Украины не должен подписывать подобных законов. Особенно в ситуации, когда Украина ведет такие сложные переговоры о прекращении войны, о демократическом европейском будущем нашего государства и убеждает партнеров, что заслуживает быть в Европейском Союзе.