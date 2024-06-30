"Работаем в режиме 24/7": в "Киевводоканале" опровергли информацию о внедрении графика отключения воды

В Киеве не планируют вводить график отключения воды потребителям. В сети на этот счет распространяется фейковая информация.

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Ситуацию в воскресенье, 30 июня, объяснила пресс-служба ЧАО "АК "Киевводоканал". На официальном сайте предупредили: сообщения, что якобы из-за отключения электроэнергии в столице внедряется график подачи питьевой воды, – это ложь.

"Еще раз подчеркиваем, что "Киевводоканал" подает питьевую воду киевлянам и свою работу не прекращает в режиме 24/7, никакой информации о вводе графиков не размещал на официальном сайте компании", – указала пресс-служба.

Украинцев призвали не доверять фейкам и ориентироваться на официальные источники информации – в частности, сайт, Facebook и Telegram-канал КГГА, а также сайт и Facebook-страницу "Киевводоканала".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий опроверг фейк о том, что наша страна якобы продает электроэнергию за границу.

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