Пытали мирного жителя: в Киевской области объявлены подозрения двум офицерам ВС РФ. Фото

Киевская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении двум российским оккупантам, которые пытали местного мирного жителя. Речь идет о командире и заместителе командира мотострелковой роты 15-й отдельной мотострелковой бригады.

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Им грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Установлено, что в марте 2022 года в оккупированном селе Богдановка Броварского района, оккупанты увидели в лесополосе мужчину. Чтобы его задержать, они выстрелили в ногу и на бронированной машине привезли к месту своей дислокации.

Там российские военные удерживали потерпевшего со связанными за спиной руками в течение 5 дней, морили голодом и не давали воды. оккупанты не оказали ему медицинскую помощь после ранения, чтобы он страдал от удобрения раны.

Кроме того, захватчики постоянно допрашивали пленника о сотрудничестве с Силами обороны и расположении украинских позиций. При этом подчиненные военнослужащие РФ били прикладом автомата по руке мужчины и порезали ее ножом. Они его душили, унижали и оскорбляли.

Заместитель командира лично произвел один выстрел в палец левой руки потерпевшего из травматического оружия. После этого командир отдал приказ убить потерпевшего.

При этом российские солдаты надеясь, что мужчина умрет из-за потери крови от полученных ранений, оставили его с завязанными руками в помещении, где проводили допрос. Через некоторое время потерпевшему удалось убежать.

Им сообщено о подозрении по фактам жестокого обращения с гражданским населением и отдании приказа о совершении таких действий (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Стоит отметить, что правоохранители Киевской области внесли в базу "Военный преступник" 5,6 тысяч российских оккупантов. В общей сложности она насчитывает более 200 тысяч военных страны-террориста РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области судьи вынесли приговор о лишении свободы двум военным ВС РФ, которые во время оккупации обстреляли из танка больницу в Тростянце.

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