Пытали и избивали несколько дней подряд: в Киеве совершили нападение на журналиста
На белорусского журналиста Дениса Стаджи, в свое время переехавшего жить в Украину, совершили нападение неизвестные. Мужчину жестоко избивали и пытали в его же квартире в течение нескольких дней.
Его в бессознательном состоянии обнаружила супруга Виктория Лавникевич, которая после начала российского вторжения вывезла ребенка из столицы на Западную Украину, но вернулась, когда муж перестал выходить на связь. О то, что пережил Денис Стаджи во время нападения, Лавникевич рассказала в соцсети.
Женщина отметила, что разглашает подробности нападения на Дениса Стаджи после того, как ей разрешили это сделать, не навредив при этом следствию.
По словам Лавникевич, после начала российского вторжения по обоюдному с мужем решению она забрала ребенка и уехала с ним на Западную Украину. Денис же остался в городе.
В какой-то момент он перестал отвечать на звонки. Тогда его жена вернулась в Киев - и нашла мужа в их квартире. Он в бессознательном состоянии лежал на полу возле батареи.
"Судя по состоянию, его пытали и избивали несколько дней подряд. Он был весь обмотан мусорными пакетами, на голове – одеяло, полный рот земли, на запястьях – четкий след от наручников. От побоев на нем буквально не было живого места. Особенно сильно били по голове, ребрам, почкам, рукам, ногам, пальцам ног. Присутствовали ножевые порезы: на ребрах, спине, ягодицах", - перечисляет последствия издевательств Виктория Лавникевич.
Она также рассказала, что ее мужа неизвестные насильно поили смесью лакоголя с барбовалом и септилом, а также, вероятно, ему кололи метадон или скополамин, ведь в мусорном ведре она отыскала шприц с остатками неизвестной жидкости и использованную для инъекции вату в комнате.
"Врач констатировал, что было отравление неизвестным веществом (после двух суток состав вещества установить не удалось), что вызвало серьезное поражение нервной системы и половины легких", - рассказала женщина.
Она также описала ужасающий разгром, который оставили в квартире после себя преступники.
"В нашей квартире было все перевернуто, многое разбито и испорчено (если вы видели видео о пребывании рашистов в чужих домах, то это примерно вот так). Дениса держали в комнате ребенка, что лично для меня является дополнительным травмирующим фактором", - говорит Виктория.
Она также подчеркнула, что из дома не пропали ни деньги, ни ценности. Следовательно, делает вывод Лавникевич, нападение было совершено не с целью ограбления.
"Пропала информация. Есть основания предполагать, что одной из задач нападения было взятие под контроль созданных нами каналов и чатов для беларусов в Украине, от модерирования которых по причине поступавших угроз мы отошли осенью прошлого года, и к модерированию которых мы вынужденно вернулись из-за начала войны в Украине. Второй задачей было физическое устранение Дениса после получения нужной информации", - отметила она.
По мнению Виктории Лавникевич, то, что ее мужа намеревались убить, не вызывает никаких сомнений.
"За последние годы в Беларуси полностью идентичным образом были устранены в разное время двое активистов: мужчина и женщина. Попытка устранения Дениса напрямую связана с убийством Виталия Шишова летом 2021 года", - уверена она.
Напомним, белорусский оппозиционный деятель, председатель общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов 2 августа прошлого года вышел из дома в Киеве на пробежку – и скрылся. На следующий день его нашли в Святошинском лесопарке повешенным.
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