Пытали и избивали несколько дней подряд: в Киеве совершили нападение на журналиста

На белорусского журналиста Дениса Стаджи, в свое время переехавшего жить в Украину, совершили нападение неизвестные. Мужчину жестоко избивали и пытали в его же квартире в течение нескольких дней.

Его в бессознательном состоянии обнаружила супруга Виктория Лавникевич, которая после начала российского вторжения вывезла ребенка из столицы на Западную Украину, но вернулась, когда муж перестал выходить на связь. О то, что пережил Денис Стаджи во время нападения, Лавникевич рассказала в соцсети.

Видео дня

Женщина отметила, что разглашает подробности нападения на Дениса Стаджи после того, как ей разрешили это сделать, не навредив при этом следствию.

По словам Лавникевич, после начала российского вторжения по обоюдному с мужем решению она забрала ребенка и уехала с ним на Западную Украину. Денис же остался в городе.

В какой-то момент он перестал отвечать на звонки. Тогда его жена вернулась в Киев - и нашла мужа в их квартире. Он в бессознательном состоянии лежал на полу возле батареи.

"Судя по состоянию, его пытали и избивали несколько дней подряд. Он был весь обмотан мусорными пакетами, на голове – одеяло, полный рот земли, на запястьях – четкий след от наручников. От побоев на нем буквально не было живого места. Особенно сильно били по голове, ребрам, почкам, рукам, ногам, пальцам ног. Присутствовали ножевые порезы: на ребрах, спине, ягодицах", - перечисляет последствия издевательств Виктория Лавникевич.

Она также рассказала, что ее мужа неизвестные насильно поили смесью лакоголя с барбовалом и септилом, а также, вероятно, ему кололи метадон или скополамин, ведь в мусорном ведре она отыскала шприц с остатками неизвестной жидкости и использованную для инъекции вату в комнате.

"Врач констатировал, что было отравление неизвестным веществом (после двух суток состав вещества установить не удалось), что вызвало серьезное поражение нервной системы и половины легких", - рассказала женщина.

Она также описала ужасающий разгром, который оставили в квартире после себя преступники.

"В нашей квартире было все перевернуто, многое разбито и испорчено (если вы видели видео о пребывании рашистов в чужих домах, то это примерно вот так). Дениса держали в комнате ребенка, что лично для меня является дополнительным травмирующим фактором", - говорит Виктория.

Она также подчеркнула, что из дома не пропали ни деньги, ни ценности. Следовательно, делает вывод Лавникевич, нападение было совершено не с целью ограбления.

"Пропала информация. Есть основания предполагать, что одной из задач нападения было взятие под контроль созданных нами каналов и чатов для беларусов в Украине, от модерирования которых по причине поступавших угроз мы отошли осенью прошлого года, и к модерированию которых мы вынужденно вернулись из-за начала войны в Украине. Второй задачей было физическое устранение Дениса после получения нужной информации", - отметила она.

По мнению Виктории Лавникевич, то, что ее мужа намеревались убить, не вызывает никаких сомнений.

"За последние годы в Беларуси полностью идентичным образом были устранены в разное время двое активистов: мужчина и женщина. Попытка устранения Дениса напрямую связана с убийством Виталия Шишова летом 2021 года", - уверена она.

Напомним, белорусский оппозиционный деятель, председатель общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов 2 августа прошлого года вышел из дома в Киеве на пробежку – и скрылся. На следующий день его нашли в Святошинском лесопарке повешенным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате ракетного удара российскими оккупантами по Киеву 28 апреля и попаданию ракеты в жилой дом погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Она помогала коллегам спастись от режима Лукашенко и Талибана.