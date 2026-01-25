Пункты несокрушимости в Киеве: в ГСЧС объяснили, кто имеет первоочередное право на ночевку. Фото и видео

В воскресенье, 25 января, появилась информация о том, что в Киеве в местах обогрева и подзарядки для гаджетов начали устанавливать кровати. Это так называемые Пункты ночлега/

В ГСЧС подтвердили эту информацию и объяснили детали. Спасатели отметили, что такие места для ночлега в первую очередь предназначены для людей, нуждающихся в помощи в случае чрезвычайной ситуации или по медицинским показаниям.

"Да, в Пунктах несокрушимости ГСЧС действительно есть кровати. Но основная их функция – предоставить возможность людям зарядить гаджеты, согреться, выпить горячего чая, а также получить психологическую поддержку", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что в ГСЧС постоянно следят за ситуацией и при необходимости меняют формат работы пунктов, учитывая безопасность и реальные потребности людей.

Комментарий от полиции

Правоохранители напомнили, что столичные пункты несокрушимости открыты для всех граждан 24/7. Сейчас в столице развернуто 1300 пунктов несокрушимости и около сотни пунктов обогрева ГСЧС, которые расположены между жилыми домами в микрорайонах Киева.

В полиции отметили, что в этих местах люди могут согреться, подзарядить гаджеты, выпить горячие напитки и обратиться за помощью, в которой нуждаются. На местах круглосуточно несут службу полицейские совместно с сотрудниками ГСЧС.

"Важно! Пункты несокрушимости открыты для всех граждан, независимо от места вашего проживания! Также вы можете посетить их во время комендантского часа – соответствующее решение было принято Советом обороны города Киева. Нет никаких препятствий, чтобы вы получили тепло, необходимое внимание и поддержку", – отметили в полиции.

Комментарий МВД

В ведомстве рассказали, что на столичной Троещине развернуты два палаточных городка из-за отсутствия отопления и света после обстрела.

На месте находился министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что решение было принято после детального анализа ситуации в столице.

Заявления министра МВД

– Мы изучили ситуацию, которая сложилась в Киеве, поэтому совместно с ГСЧС и местными властями было принято решение о развертывании таких палаточных городков. В этом микрорайоне примерно 20 домов, в которых проживает от 12 до 14 тысяч человек;

– В одном палаточном городке установлено 6 палаток. Каждая из них может вместить в среднем до 40 человек. В случае ухудшения ситуации в целом палатки рассчитаны на временное пребывание сотен людей. В палатках люди могут согреться, подзарядить технику и отдохнуть.

– Сейчас в Киеве задействовано около 600 спасателей. Они работают посменно, без остановок, выполняют задачи по разбору завалов после обстрелов в крайне опасных условиях", – отметил Министр о работе спасателей несмотря на сложные условия.

– В то же время в микрорайоне усилено присутствие правоохранителей для безопасности жителей. Палаточные городки будут работать до полного восстановления теплоснабжения.

Что предшествовало

По состоянию на 23 января 2026 года в Киеве в каждом районе определили пункты обогрева, где жители города могут остаться на ночлег. Они оборудованы всем необходимым, в частности обеспечат людей питанием и средствами гигиены.

Кроме того, в связи с ослаблением правил комендантского часа в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике сеть "пунктов несокрушимости" должна быть усилена, а их работа – урегулирована. В частности, появятся опорные "пункты несокрушимости", рассчитанные на непрерывное функционирование в течение 48 и более часов.

– Гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил: если раньше отключения света в более чем четыре очереди означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках, которые одновременно применяются к четырем с половиной или даже пяти очередям потребителей.

– Энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве не смогут работать на полную мощность как минимум до конца отопительного сезона.

