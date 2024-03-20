Противоречивые впечатления: после прогулки в Китаеве эксперт была удивлена состоянием местности и нежеланием ее развивать

Тысячелетние курганы, подземная церковь и пещеры, живописные природные пейзажи вокруг. Археологический памятник "Китаевское городище и курганный могильник" на юге Киева имеет глубокое историческое и национальное значение. Казалось бы, она должна быть очень популярной и посещаемой.

Однако, как рассказала в своем сообщении эксперт Алена Яхно, есть одно но. Добраться до некоторых знаковых мест невозможно по бездорожью и грязи, а путь к достопримечательности отнюдь не настраивает на встречу с прекрасным.

По дороге к достопримечательности эксперт получила очень контрастные впечатления. Типичная советская панельная застройка с неаккуратностью и отсутствием нормальной инфраструктуры для людей, а рядом с серостью – прекрасный монастырь. Далее открываются виды на озеро, леса и валы с пещерами. Но дойти до них – это та задача.

"Одна беда – грязи. Из-за нее не смогла добраться до могильных курганов Х-ХІІІ веков", – пишет блоггер.

Она отметила, что сейчас есть инвестор, который на арендованном участке рядом с памяткой согласен создать туристическую инфраструктуру, обустроить территорию, сделать дорожки. Но не все так просто.

Алена Яхно рассказывает о волне сопротивления этому. Основной нарратив такой – будто компания застроит памятник национального значения. Проект для этой территории еще в разработке. Если в общих чертах это малоэтажные дома, развитая инфраструктура, как обычно в KAN Development. Но есть ключевой нюанс: это никоим образом не затрагивает самую памятку. И даже на арендованной земле рядом с ней будет туристическая достопримечательность, а не дома.

Но на тех курганах даже теоретически ничего нельзя построить. Она за монастырем и озерами. К ним вообще не подобраться", – отметила Алена.

Блоггерша откровенно поражена противодействием прокуратуры и некоторых активистов, которую получил проект и желание обустроить участок рядом с достопримечательностью. По ее мнению, такое откровенное отрицание развития местности в противоположность сохранению неухоженности удивительно.

"Последнее слово – за Министерством культуры, которое должно предоставить режим использования территории. Почему бы государству не использовать деньги бизнеса, чтобы превратить это место в прекрасный парк и туристическую аттракцию?" – пишет блоггерша.

Недавно основатель KAN Development Игорь Никонов в интервью 5 каналу рассказывал, что компания выполнит все требования Министерства культуры Украины, которые это должно определить в режимах. Девелопер профинансирует археологические раскопки и обустроит участок рядом с памяткой согласно их выводам. Речь о музейно-туристической локации или зеленой рекреационной зоне, если Минкульт запретит возведение здесь капитальных сооружений.