Животные в колясках и забитые станции: как украинцы пережидали воздушную тревогу 8 января в метро Киева. Фото

Страна-террорист РФ утром понедельника, 8 января, атаковала Украину с помощью ракет. Жители Киева пережидали воздушную тревогу, в том числе на станциях метрополитена, не забывая о безопасности своих домашних любимцев.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Украинцев снова призвали не игнорировать сообщения об опасности.

Утром в понедельник, 8 января, в Украине объявляли воздушную тревогу из-за пусков со стороны России ракет, в частности баллистических "Кинжалов". Сразу после этого многие жители Киева отправились пережидать опасность в укрытие, в том числе в метрополитен.

На станциях для граждан при необходимости работники подземки выдавали стулья, чтобы не стоять в течение всего времени, пока подразделения ПВО отражали ракетную атаку врага. Стоит добавить, что украинцы не забывали о безопасности своих любимцев, держа их на руках и даже в детских колясках.

Как сообщал OBOZ.UA, Утром в понедельник, 8 января, во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за пусков со стороны России ракет, в том числе баллистических "Кинжалов". Первые взрывы прогремели в Днепре, а затем в Кривом Роге, Хмельницком и Запорожье – с пострадавшими, также под обстрелом была Харьковщина.

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