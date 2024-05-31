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Заметили в куче мусор: в Киевской области во время пожара бойцы ГСЧС спасли маленького ежа. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
1 минута
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Во время пожара бойцы ГСЧС спасли маленького ежа

В Вышгородском районе Киевской области загорелся мусор возле села Сукачи. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли маленького ежа, едва не погибшего в пламени.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пока животному ничего не угрожает.

По словам спасателей, на днях в них поступило сообщение о пожаре на открытой территории в селе Сукачи Вышгородского района.

Заметили в куче мусор: в Киевской области во время пожара бойцы ГСЧС спасли маленького ежа. Фото
Заметили в куче мусор: в Киевской области во время пожара бойцы ГСЧС спасли маленького ежа. Фото

"Уже по прибытию на место вызова спасателями установлено, что горит мусор на открытой территории. Во время тушения пожара огнеборцы заметили какое-то шевеление в груде мусора – это был маленький ежик, который боролся за собственную жизнь изо всех сил. К счастью, помощь прибыла вовремя и животное осталось живым, ведь спасатели не могли пройти мимо, не спася живое создание", – рассказали в ГСЧС.

Заметили в куче мусор: в Киевской области во время пожара бойцы ГСЧС спасли маленького ежа. Фото

В пресс-службе добавили, что пожар пожарные ликвидировали в 16:00. Для тушения пожара была задействована 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области спасатели пришли на помощь упавшему в колодец коту. Четвероногого достали из 16-метровой "тюрьмы".

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