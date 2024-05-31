Заметили в куче мусор: в Киевской области во время пожара бойцы ГСЧС спасли маленького ежа. Фото

В Вышгородском районе Киевской области загорелся мусор возле села Сукачи. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли маленького ежа, едва не погибшего в пламени.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пока животному ничего не угрожает.

По словам спасателей, на днях в них поступило сообщение о пожаре на открытой территории в селе Сукачи Вышгородского района.

"Уже по прибытию на место вызова спасателями установлено, что горит мусор на открытой территории. Во время тушения пожара огнеборцы заметили какое-то шевеление в груде мусора – это был маленький ежик, который боролся за собственную жизнь изо всех сил. К счастью, помощь прибыла вовремя и животное осталось живым, ведь спасатели не могли пройти мимо, не спася живое создание", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что пожар пожарные ликвидировали в 16:00. Для тушения пожара была задействована 1 единица техники и 3 человека личного состава.

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