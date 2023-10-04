Залез под днище авто: в Киеве из распределительного пункта Лукьяновского СИЗО пытался сбежать заключенный

В Киеве во вторник, 3 сентября, с территории Лукьяновского СИЗО хотел сбежать заключенный. Мужчину привезли в учреждение после следственных действий и на распределительном пункте он залез под днище авто.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Попытку побега пресекли сотрудники изолятора.

"Предварительно было установлено, что заключенного привезли после следственных действий. На распределительном пункте, который находится на территории Лукьяновского СИЗО, он залез под днище авто, и надеялся, что сможет убежать. Однако сразу же его нашли сотрудники учреждения – заметили, как свисала одежда", – уточнил наш собеседник.

Видео дня

Напомним, правоохранители Киева разоблачили группу осужденных мужчин, которые могут быть причастны к мошенничеству. Злоумышленники, находясь в местах лишения свободы, представляясь военнослужащими ВСУ, "продали" гражданам несуществующие товары почти на 600 тыс. грн.

Полицейские Киевской области разоблачили мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Злоумышленник, находясь в СИЗО, "продавал" в интернете несуществующие автомобили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили заключенного Лукьяновского СИЗО, торговавшего боеприпасами. Им оказался житель Киевщины, которой отбывал наказание за воровство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!