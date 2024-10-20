Заходили несколькими волнами: Силы обороны Киева обезвредили около десятка 'Шахедов'

В ночь на 20 октября российская террористическая армия попыталась в очередной раз атаковать Киев дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны приблизительно десяток российских ударных БПЛА были обезврежены.

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Силы ПВО активно работали на подступах и на территории столицы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Путинские войска запускали БПЛА с южного и северо-восточного направлений. На Киев "Шахеды" заходили несколькими волнами. Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды и суммарно продолжалась около трех часов.

В результате около десятка "Шахедов" были сбиты. По предварительным данным, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала. Тем не менее, всех киевлян призвали всегда ответственно относиться к объявлению опасностей и пользоваться укрытиями.

Напомним, Россия вечером 19 октября нанесла двойной удар баллистическими ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Там повреждено много жилых домов и другие здания, пострадали 17 человек, в том числе спасатель.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В субботу вечером, 19 октября, армия страны-агрессора нанесла два авиаудара по центру Запорожья. Пострадали по меньшей мере 10 человек. Среди них двое детей.