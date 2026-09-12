Зафиксированы повреждения в трёх районах: в КОВА рассказали о последствиях очередного удара РФ по Киевской области

В субботу, 12 сентября, страна-агрессор РФ продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждения зафиксированы в нескольких районах.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"Вражеская атака на Киевскую область не прекращается. Службы продолжают фиксировать последствия и работать на местах. По состоянию на 16:00 имеются повреждения в трех районах области", – говорится в сообщении.

Как уточнил глава КОВА, в Броварском районе поврежден автомобиль, окна в многоквартирном доме, а также обломками – крыша частного жилого дома.

В Вышгородском – поврежден автомобиль, а в Фастовском – объект "Укрзализныци". К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в течение пятницы, 11 сентября, страна-агрессор РФ продолжала атаковать Киевскую область. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, зафиксированы повреждения, есть погибший, среди пострадавших – ребенок.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 сентября российская оккупационная армия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг наносил удары баллистическими и крылатыми ракетами, а также задействовал более сотни БПЛА различных типов и "Бандеролей". Силы противовоздушной обороны уничтожили 110 вражеских целей

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!