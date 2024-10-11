'Я тебе нос сломаю': в Киеве водитель напал на инспектора по парковке и ударил ее. Подробности инцидента и видео

В центре Киева припарковавшийся с нарушениями водитель напал на инспектора по парковке. Злоумышленник угрожал женщине, обещал сломать нос и несколько раз ударил.

Видео дня

Видео с инцидентом опубликовала пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Полиция устанавливает происшествия.

"Инцидент произошел сегодня около 10:00 по ул. Пирогова, 9. В частности, инспектор по парковке сделала замечание водителю автомобиля Тойота Хайлендер за стоянку у проезда. Водитель отказался перепарковаться, поэтому инспектор начала осуществлять фотофиксацию на камеру "АРМ-инспектор" для составления постановления об административном правонарушении", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА добавили, что водитель автомобиля мешал работе инспектора, оскорблял ее, угрожал, и совершил нападение на нее, нанеся несколько ударов по ногам и руке. Кроме того, на записи видно, что мужчина обещал женщине сломать нос и нецензурно высказывался в ее сторону.

На видео присутствует нецензурная лексика! 18+

На место оперативно вызвана полиция. Заявление о нападении уже рассматривает следственно-оперативная группа. В пресс-службе полиции нам сообщили, что сейчас устанавливаются все подробности инцидента.

"Призываем правоохранительные органы справедливо рассмотреть поведение водителя автомобиля и принять меры в соответствии с действующим законодательством", – добавили в КГГА.

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