Войска России атаковали Киев и область 'Шахедами', работала ПВО: обломки упали в одном из районов

Российские оккупационные войска в ночь на пятницу, 25 октября, снова направили ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136 на Киев. В столице несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации. Начальник КМВА отметил, что противовоздушная оборона работала в Киевской области и в самой столице.

Обломки сбитых "Шахедов" упали в Дарницком районе на открытой местности, на месте начался пожар, который оперативно ликвидировали.

"В результате сегодняшней ночной воздушной атаки беспилотников армии России по Киеву зафиксировано падение обломков. В частности, в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар оперативно ликвидирован", – сказано в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ объявляли угрозу применения врагом ударных БПЛА для столицы в 00:25 и около 3:00. Также тревога была в Киевской области, там тоже работала ПВО.

"Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падение", – сказано в сообщении КОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 23 на 24 октября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. Тревога продолжалась более 9 часов, обломками сбитых объектов повреждены окна в зданиях двух предприятий, а также корпус трансформатора.

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