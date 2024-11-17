Водолазы достали обломки БПЛА из Киевского водохранилища: фото

В Киевской области продолжают находить остатки российских дронов. Обломки очередного БПЛА найдены в Киевском водохранилище.

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Их достали водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Фото опасной находки показали в ГСЧС.

"Житель села Лебедевка во время прогулки обнаружил обломки беспилотника на воде. Водолазы-саперы ГСЧС обследовали акваторию и изъяли остатки БПЛА", – говорится в сообщении.

Учитывая, что обломки российских дронов в Украине находят регулярно, в ГСЧС напомнили украинцам о правилах безопасности во время и после вражеских атак.

Так, категорически запрещено снимать работу ПВО и падение ракет или дронов.

Тем, кто стал свидетелем таких событий, рекомендуют сразу сообщить об этом по номеру "101". И ни в коем случае не прикасаться к обломкам, ведь это может быть смертельно опасно.

Напомним, минувшей ночью и утром 17 ноября РФ совершила массированную атаку на Украину.

Под ударом оказалась энергетика, в том числе поражены теплоэлектростанции ДТЭК. В ряде регионов из-за вражеских атак есть пострадавшие и погибшие.

Как рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, эта ракетная атака стала едва ли не самой масштабной за всю войну.

В ночь на 17 ноября армия РФ подняла десятки самолетов и применила 210 средств воздушного нападения. Защитники неба сбили 102 российские ракеты разных типов, в том числе ракету "Циркон", семь "Кинжалов", 85 Х-101 и "Калибров", четыре Х-22/Х-31П, пять Х-59/69.

Также уничтожены 42 дрона, еще почти столько же беспилотников локационно потеряны.