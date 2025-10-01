Во время российского обстрела Киева 28 сентября погиб гражданин Турции: все подробности

Во время массированной атаки РФ на Киев и область 28 сентября погиб турецкий водитель грузовика из Сакарьи Тевфик Бекташ. Мужчина находился в автомобиле, которым управлял, в момент попадания российского снаряда.

Дома у погибшего остались трое детей. Об этом сообщает İhlas Haber Ajansı, публикуя фото убитого РФ мужчины.

В издании рассказали, что Тевфик Бекташ, который привез груз из Акъязы в Киев, после разгрузки машины ждал в таможенной зоне.

"Отец троих детей Бекташ, как утверждается, несмотря на предупреждение о необходимости укрыться в бомбоубежищах перед началом 12-часовой бомбардировки, которую начала Россия, решил остаться в своем грузовике", – сказано в сообщении.

В результате попадания снаряда в район, где он находился во время обстрела, Бекташ погиб. Отмечается, что вместе с ним погибли еще три человека.

"На опубликованных изображениях видно, как после обстрела грузовики и другие большие транспортные средства охватило пламя", – добавили в СМИ.

Турецкое издание также опубликовало фото последствий атаки РФ, которое ранее показали в Киевской ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска 28 сентября атаковали Киев и область. В столице последствия атаки зафиксированы в нескольких районах, есть пострадавшие, погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе 12-летняя девочка. В пристоличном регионе также пострадали десятки людей, повреждены дома и хлебозавод.

Во время массированной атаки по Украине в Киеве в укрытии умерла 52-летняя женщина. Ее звали Илона Ревут. По предварительной информации, во время взрывов у женщины случился сердечный приступ.

