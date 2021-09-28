Внезапно стало плохо: на Киевщине женщина умерла через пять дней после употребления грибов

В Броварах Киевской области после нескольких дней лечения в больнице скончалась 59-летняя местная жительница. Якобы женщина съела бледную поганку.

Об этом сообщило издание "Трибуна-Бровары". Грибы из Черниговской области привез муж умершей. Часть из них, белые, она передала взрослым детям, а часть – сыроежки, съела сама.

На следующий день жительнице Броваров стало плохо, в частности начались боли в животе и рвота. Она, как бывший медик, не стала обращаться к врачам, а занялась самолечением. Ей стало легче, но ненадолго.

Женщину госпитализировали только спустя сутки в гастроэнтерологическое отделение Броварской больницы, после того как она съела грибы. Позднее ее перевели в реанимацию, но несмотря на усилия медиков, через два дня она скончалась.

Видео дня

"Прошло 5 дней с момента употребления грибов. По результатам лабораторных исследований выяснилось, что умерла съела бледную поганку. Сыроежки и бледные поганки очень похожи внешне", – отметила врач Ольга Строй.

Медик добавила, что это единственный зафиксированный случай отравления грибами в Броварской больнице в этом году.

В пресс-службе полиции OBOZREVATEL сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (убийство, с пометкой "внезапная смерть") УКУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Вольнянск Запорожской области девять воспитанников детского сада пожаловались на симптомы острого пищевого отравления. Пострадавшие малыши обучались в трех разных группах одного дошкольного учреждения.