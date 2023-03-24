В Украину из США пытались переслать наркотики и психотропы под видом кошачьих вещей. Фото

Столичные таможенники с помощью служебной собаки обнаружили в международной посылке наркотики и психотропы. Их из США во Львов пересылали в виде кошачьих вещей.

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Об этом сообщили пресс-службе Киевской таможни. Запрещенные вещества были изъяты.

"Команда Киевской таможни в составе кинолога Татьяны и бельгийской овчарки Харди обнаружили посылку в которой были смолы каннабиса и психотропы в международном экспрессотправлении. Харди отреагировала на отправление, следовавшее из США в Украину, в город Львов. По декларации, получателю пересылались кошачьи вещи и галантерея", – рассказали в пресс-службе.

По словам таможенников, среди вещей и кондитерских изделий служебный пес отреагировал три баночки с жевательными конфетами, три картриджа для курения электронных сигарет и два фольгированных блистера с леденцами.

На этикетках была информация, свидетельствующая о содержании в них запрещенных веществ. Специалисты установили, что в посылке были смолы каннабиса и особо опасный психотроп – тетрагидроканнабинол, обращение которых в Украине запрещено. Конфеты и картриджи изъяты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевские таможенники обнаружили в международной посылке семена конопли с психотропами на 2,5 млн грн. Запретный "товар" отправляли из Украины в Казахстан, спрятав его в кофемолку.

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