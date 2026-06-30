В центре Киева столкнулись две легковушки: пострадавшего из салона разбитой машины извлекали спасатели. Фото и видео

В Печерском районе Киева произошло ДТП с участием Volkswagen Passat и BMW. В результате столкновения одна из машин начала дымить, а впоследствии спасатели извлекли пострадавшего водителя из салона автомобиля.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранительные органы.

Что известно

По словам спасателей, 29 июня в 22:20 к ним поступило сообщение о ДТП с участием автомобилей Volkswagen Passat и BMW в Печерском районе на бульваре Николая Михновского.

"На месте происшествия спасатели извлекли водителя BMW из салона автомобиля с помощью шанцевого инструмента, после чего передали мужчину медикам", – уточнили в ГСЧС.

Главные истории дня

Как сообщили в соцсетях, авария произошла сразу за Печерским мостом в направлении моста Патона. После сильного удара один из автомобилей начал дымить. На помощь сразу бросились неравнодушные очевидцы, которые оперативно воспользовались огнетушителем, что помогло не допустить возгорания.

Напомним, в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате столкновения машин погибли оба водителя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковой автомобиль на скорости протаранил металлический отбойник. В результате ДТП один человек погиб, а еще двое получили травмы.

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