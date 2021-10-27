В центре Киева произошел масштабный пожар. Фото и видео

В Печерском районе Киева в среду, 27 октября, произошел пожар в двухэтажном заброшенном здании. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент случился на улице Ивана Мазепы, 3-А около 4:00 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На место происшествия спасатели установили, что во 2-этажном недействующем здании на кровле произошло возгорание. Они сразу приступили к тушению пожара. Спасатели в 05:15 локализовали огонь на площади 200 квадратных метров, а в 05:28 – ликвидировали", – уточнили спасатели.

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К счастью, травмированных и погибших нет.

Telegram-канал Magnolia TV уточнил, что здание, в котором возник пожар является архитектурным памятником – ему более 200 лет.

"Дом уже не раз поджигали. Несмотря на то, что рядом граничит Главное управление СБУ города Киева", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева во вторник, 26 октября, произошел пожар в квартире на пятом этаже многоэтажного дома, расположенного на улице Героев Сталинграда, 57. К счастью, никто не пострадал.