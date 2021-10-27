В центре Киева произошел масштабный пожар. Фото и видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
2 минуты
3,7 т.
К счастью, травмированных и погибших нет

В Печерском районе Киева в среду, 27 октября, произошел пожар в двухэтажном заброшенном здании. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент случился на улице Ивана Мазепы, 3-А около 4:00 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Пожар возник на улице Ивана Мазепы.

"На место происшествия спасатели установили, что во 2-этажном недействующем здании на кровле произошло возгорание. Они сразу приступили к тушению пожара. Спасатели в 05:15 локализовали огонь на площади 200 квадратных метров, а в 05:28 – ликвидировали", – уточнили спасатели.

Видео дня
Возгорание произошло на площади в 200 квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал.

К счастью, травмированных и погибших нет.

Telegram-канал Magnolia TV уточнил, что здание, в котором возник пожар является архитектурным памятником – ему более 200 лет.

Огонь возник на крыше здания.
На тушение огня понадобилось около часа.

"Дом уже не раз поджигали. Несмотря на то, что рядом граничит Главное управление СБУ города Киева", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева во вторник, 26 октября, произошел пожар в квартире на пятом этаже многоэтажного дома, расположенного на улице Героев Сталинграда, 57. К счастью, никто не пострадал.

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